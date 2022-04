Češka si po nešťastném závodě v Mnichově spravila chuť v druhém podniku miniseriálu, který hostila nádherná aréna London Aquatics Centre. Kuříková postoupila do finále a v něm vybojovala skvělé sedmé místo. Připsala si za něj body nejen do Arena Games Triathlon Series, ale i do světového žebříčku organizace World Triathlon.