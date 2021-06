Když mu před nedávnem zazvonil telefon od trenéra anglického národního týmu, tak nevěřil vlastním uším. „Jsi povolán do reprezentace, gratuluji!“ A Ollie Robinson mohl začít slavit. V sedmadvaceti letech konečně zúročil dřinu, kterou tomuto specifickému sportu obětoval.

Hráč klubu Sussexu oslnil v zejména v poslední sezoně a doslova si vystřílel vstupenku mezi nejlepší kriketisty Velké Británie. Jenže v dresu národního týmu se slunil pouhých sedm dní na přípravném soustředění. Ten osmý se probudil a dozvěděl se, že v reprezentaci nadobro končí.

Co se stalo? Na povrch vyplavaly téměř deset let staré příspěvky Robinsona na sociálních sítích. Příliš neopatrná sdílnost vlastních názorů se nevyplácí. Jenže tehdy kriketista nepřemýšlel. Byl mladý, rozdováděný a plný elánu.

Tak si pojďme představit pár příspěvků z jeho repertoáru. V jednom z nich vtipkoval, že jeho muslimský kamarád je bomba, v dalším zase urážel Asiaty. Ty si mimochodem bral na pranýř velice rád. A jeho poslední perlička stojí opravdu za to. „Ženy, které hrají videohry, mají více sexu,“ napsal na Twitter.

There's a few things to note about Ollie Robinson's old tweets:

1) This will almost certainly happen more and more, as players who have been on social media since their teens make their debuts.

2) Anyone can see your public conversations on Twitter. pic.twitter.com/pFbsNiOd1H