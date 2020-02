Právě on se výraznou měrou podílel na posledním vítězství klubu ve volejbalové Champions League, ve čtvrtek si jeho tým podruhé vyšlápl na Fenerbahce Istanbul. Nyní by rád šokoval i Trentino. „Ale bude to ohromně těžké. Oni mají na každém postu obrovskou kvalitu. S lepšími hráči už se prostě potkat nejde,“ nastínil Šotola, který byl při triumfu 3:0 nad Fenerbache vyhlášen mužem zápasu.

I kdyby České Budějovice favorita z Apeninského poloostrova porazily, na čtvrtfinále už by to nestačilo. Z pěti skupin postoupí vždy vítězové a tři týmy z druhých míst. Jasným lídrem skupiny je obhájce trofeje Civitanova, která má na kontě pět výher. „S Fenerbahce jsme udělali minimum chyb, což rozhodlo. Podobný výkon musíme ukázat i proti Trentinu. Určitě nám zase pomohou fanoušci. Celé město volejbalem žije. Není nic hezčího, než hrát Ligu mistrů před vyprodanou halou,“ uvedl Šotola a doplnil. „S Fenerbahce jsme si dokázali, že volejbal umíme. Zvládneme hrát proti nejlepším týmům světa a to je pro nás hrozně důležité.“

Kdyby 203 centimetrů vysoký borec s přezdívkou Komín předvedl s Trentinem další show, znovu by o sobě dal vědět zahraničním agentům. „Rozhodně je dobré, když se zadaří proti takovému týmu jako Fenerbachce Istanbul a ještě v Lize mistrů, v nejlepší soutěži na světě. V Evropě snad na to někdo koukal,“ usmíval se Šotola, který by si jednou rád zahrál Serii A1. „Italská liga je snem snad každého volejbalisty. Určitě bych se do ní někdy rád podíval. To je jiný svět,“ dodal Šotola, kterého letos čeká maturita na střední průmyslové škole stavební v Kolíně.

Jeho Jihostroj v Trentinu prohrál jasně 0:3. Jak se mu povede dnešní odveta? Hraje se od 17 hodin a přímý přenos vysílá ČT Sport.