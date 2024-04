Na cestě za zlatem v kategorii do 63 kg zdolala Renata Zachová na evropském šampionátu v Záhřebu pět soupeřek, z toho tři před časovým limitem. „Vím, že se to nemá říkat, ale chtěla jsem si to užít, chtěla jsem předvádět hezké judo. Ne vždy se to asi povedlo, ale je z toho zlatá medaile, takže si nemůžu stěžovat,“ říkala v rozhovoru pro média třiadvacetiletá judistka, která se stala historicky první českou mistryní Evropy v tomto sportu.

Radost Renaty Zachové po finálovém vítězství na mistrovství Evropy v judu | Foto: se svolením EUJ/Carlos Ferreira

Dochází vám s odstupem, co se vám v Chorvatsku povedlo?

Říká se, že takové úspěchy si nejdřív člověk vůbec neuvědomuje. Já to vnímala hned a jsem strašně nadšená, že se to povedlo. (usmívala se)

Pojďme si zlatou cestu projít. Na úvod jste porazila v prodloužení na tresty bývalou dorosteneckou mistryni Evropy Belgičanku Corraovou.

Hned první zápas byl asi nejtěžší. Na začátku je to vždycky náročné a nebezpečné. Věděla jsem, že soupeřka dobře kontruje, a tak jsem se nechtěla otáčet do vysokých, nepřipravených chvatů. Dělala jsem nízké chvaty a pohlídala si to.

Zkušená Rakušanka Krssaková vás nezaskočila ani ve třetím vzájemném souboji. Co rozhodlo o postupu do čtvrtfinále?Věděla jsem, že je silná a že je dobře připravená. Na žíněnce jsem to cítila, ona se prostě šla totálně prát. Říkala jsem si: ty jo, to bude těžký! Naštěstí se mi ji pak podařilo hodit.

Třetí soupeřkou byla vycházející italská hvězdička Savita Russoová. Juniorská mistryně Evropy s vámi vydržela na tatami jen 18 vteřin, když neustála váš nástup na nízké seoi otoshi…

Ano, Italka umí být nepříjemná, ale mně se hned ze začátku povedlo ji hodit, takže to byl krátký zápas.

Cítila jsem se fakt dobře

Se Slovinkou Andrejou Leškiovou jste v semifinále vyrovnala bilanci vzájemných duelů na 2:2. Jaké to bylo připravit ji o obhajobu titulu?

Věděla jsem, že to nebude lehké, ale celý den jsem se cítila fakt dobře. Povedlo se mi chytit Slovinku do držení. K ipponu chybělo málo, jenže ona se mi nějak přetočila, a já už to neměla pod kontrolou. Do konce zbývala ještě asi minuta a tři čtvrtě a celý čas byl dost hektický. Já to ale udržela a postoupila.

Jak jste prožívala chvíle před velkým finále?

Je to takové, že už máte jistou medaili a myslíte si, že je to úplně super… Ale tentokrát to tak nebylo. Říkala jsem si, že to pro mě ještě nekončí, mám na to a chci zlato. A musím říct, že na soupeřky ve finále ani v semifinále jsem se nijak speciálně nepřipravovala. Chtěla jsem prostě dělat chvaty a šla jsem hodit.

Finálová soupeřka, bronzová z MS Nizozemka Joanne Van Lieshoutová, vás vyřadila před měsícem na Grand Slamu v Gruzii. Jak náročné bylo otáčet skóre po jejím wazari?

Známe se dobře, praly jsme se i před Evropou na soustředění v Tatě, jsme hodně vyrovnané. Ona mě hodila na wazari ze sojky (technika seoi-otoshi). A já si vzápětí řekla, že vůbec nemám co ztratit. Že buď prohraju na wazari, nebo na ippon. Anebo něco zkusím a naopak hodím já ji. A tak to dopadlo. Je to moc krásný pocit. Dneska jsem se chtěla prát, chtěla jsem hodit. Vyšlo to a já jsem moc ráda za všechny lidi okolo mě, co mi pomáhají a podporují mě. Za to jim děkuju a jsem jim strašně vděčná.

Už víte, kam si zlatou medaili pověsíte?

Medaile bude mít místo doma na speciální stěně. Tam se vejde ještě pár dalších. (smála se)