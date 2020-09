V akci bude řada reprezentačních hráčů a vytížené budou také moderní technologie, které napomáhají určit strategii na zápas. „Natáčíme videa celý rok. Například pálkaře soupeřů, abychom věděli, co jim házet,“ prozradil Jaroslav Korčák, trenér Ledenic. Oba duely odstartují v sobotu odpoledne.

Tým z Chomutova se opírá o Marka Malého, který dominuje na pálce, ale také v nadhozu. Žraloci spoléhají na své silové pálkaře, podobně jsou na tom zkušení hráči z pražského Tempa. Havlíčkův Brod disponuje elitním evropským nadhazovačem Michalem Holobrádkem. Rozhodovat budou maličkosti. V mírné výhodě však možná budou ledeničtí softbalisté, které vede reprezentační trenér Jaroslav Korčák. Ten se specializuje na analýzy z videa, je zastáncem precizního skautingu soupeřů. „Má spoustu záznamů v hlavě, je v kontaktu s těmi nejlepšími hráči v rámci reprezentace. To se mu může hodit,“ připustil David Mertl, bývalý reprezentační catcher, který nastoupí v dresu Hrochů.

V rámci českého týmu spolupracuje Korčák dlouhodobě s nadhazovačem Holobrádkem. Teď se proti sobě postaví v semifinále extraligy. „Znám jeho silné stránky, které budeme muset přetlačit,“ prohlásil Korčák z Ledenic. „I když letošní vzájemné série hovoří pro Ledenice, nečeká nás nic lehkého. Sílu soupeře respektujeme, ale strach nemáme.“ Holobrádek předvedl už 244 strikeoutů a u tohoto čísla rozhodně zůstávat nechce.

„Holobrádek je nejlepším nadhazovačem v Evropě a patrně patří do nejlepší desítky nebo dvacítky světa. Bude klíčové, jak mu to půjde. Je psychicky velmi silný, jde si za svým navzdory špatným okolnostem. Má zároveň nejrychlejší padavý nadhoz,“ vidí jeho přednosti Mertl, který rovněž využívá výhod video záznamů za zápasů. Na pálkaře si obvykle napíše na tahák typy nadhozů, které jim dělají největší problémy. „Snažím se v Havlíčkově Brodě předávat zkušenosti a rady. Zatím zde jako catcher nehraji, může to však být jedna z variant,“ dodal Mertl. Žraloci Ledenice se na pálce opírají zejména o Patrika Kopečného, Jiřího Korčáka nebo zkušeného Patrika Kolkuse.

Nejvíce úspěšných odpalů drží v současné době Mikuláš Klas z Tempa, který jich dal 42. Jeho bude chtít zastavit chomutovská hvězda Marek Malý. „Pražští softbalisté jsou zkušení, mnozí si prošli reprezentací. Mají vyrovnaný line-up,“ dodal Malý z Chomutova, který rovněž spoléhá na sílu soupisky – vždyť každý z devíti hráčů je schopný kvalitně odpálit. „Tohle nám fungovalo, na tom chceme stavět. Jsem moc rád, že body nestály jen na hráčích z předních řad.“

Zároveň ví, že se chomutovští hráči budou muset vyrovnat s mírným tlakem – do semifinálových sérií vstoupili z prvního místa. „Přistupujeme k tomu ale pokorně a s respektem,“ dodal univerzální hráč Malý, který předvedl 39 úspěšných odpalů a jako nadhazovač si připsal 176 strikeoutů.

První semifinále odstartuje v sobotu od 14 hodin duelem Chomutov proti Tempu, od 15.00 vyzvou Žraloci soupeře z Havlíčkova Brodu. Série pokračuje v neděli a poté v úterý televizním zápasem Chomutova s Tempem v areálu pražských Joudrs v Bohnicích. „Půjde za poslední dobu asi o jedno z nejvyrovnanějších play-off. Každý tým se může dostat do finále,“ prohlásil trenér Korčák.