Ta se momentálně nachází v Los Angeles, kde se se svou parťačkou chystala na olympijský kvalifikační turnaj. Žádný se ovšem nekoná, místo toho pravděpodobně čeká na obě sportovkyně dvoutýdenní nucený odpočinek.

„Momentálně jsme v LA, olympijský kvalifikační turnaj v Mexiku, na který jsme se posledních několik týdnů připravovaly byl dnes odložen / zrušeno, pokud / když se vrátíme do Čech, musíme zůstat v karanténě na 14 dní,“ popisuje Sluková na své oficiální facebookové stránce současnou situaci.

„Několik dalších týdnů nesmíme nikam vycestovat a naše sportovní budoucnost je momentálně velmi nejistá,“ posteskla si volejbalistka.

I navzdory svízelné sportovní situaci si však dobře uvědomuje, co má v dnešní době přednost. „Přesto věřím, že společenská odpovědnost by teď měla být prioritou pro nás všechny. Nad tím by neměly stát žádné olympijské hry, žádná olympijská kvalifikace, žádný sport ani osobní zájmy!!! Zůstaňte v bezpečí? !!!“ vyzývá všechny, aby co nejvíce předcházeli možnému riziku.