Nový typ koronaviru ochromil sportovní dění po celém světě a ohrožuje i tu největší sportovní akci. Kanaďané už prohlásili, že v řádném termínu by svoji výpravu do Tokia neposlali. Doktor nechce předjímat. "Vždycky hodnotím věc ze současné situace. Teď tam asi nikoho nepošleme. Ale nevíme, co se bude dít za týden, za dva týdny. Pro nás je měřítkem číslo jedna, jestli budou hry bezpečné," řekl novinářům.

Olympijské hry by měly začít za čtyři měsíce a zatím nebyl stanovený jiný termín. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v neděli poprvé veřejně hovořil o možném odkladu s tím, že by se mělo rozhodnout do čtyř týdnů. Doktor vyzval sportovce, aby navzdory uzavřeným sportovištím v improvizovaných podmínkách trénovali. "Podporujeme (sportovce) v tom, aby se připravovali, ale ve smyslu nařízení, která jsou, a ve smyslu bezpečnosti. Je to pro ně těžké, protože nemají možnost se připravovat jako normálně," uvedl a ocenil, jak sportovci sdílejí snímky ze svých tréninků v domácích posilovnách nebo přírodě.

Bez ohledu na termín konání olympijských her je jisté, že sportovní federace budou muset upravovat kvalifikační kritéria. V případě konání v řádném termínu budou muset hledat náhradu za zrušené závody a soutěže, případný odklad o rok by také přinesl komplikace. "Žádný termín není dobrý. Nemáme variantu, která by byla férová z hlediska kvalifikačních systémů pro všechny. Máme speciální situaci, která nikdy nebyla, je třeba najít nejlepší možné řešení a úplně fér nebude. Když se posune všechno o rok, není snadné o rok posunout daného sportovce. Nebude to jednoduché, je třeba čekat na to, jak to dopadne," přemítal Doktor.

Současná situace vyvolává nejistotu mezi těmi, kteří mají účast na OH jistou, i mezi skupinou sportovců, která o ni chtěla letos na jaře zabojovat. "Kdyby se to posouvalo o nějaké delší časové období, tak je otázka, jak se k tomu federace postaví. Vždycky se nějací sportovci dostanou do situace, kdy budou mít pocit, že jsou poškozeni. Ale myslím, že o tom teď nemá cenu spekulovat," konstatoval Doktor.