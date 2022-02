Na trenérském postu u mužské reprezentace došlo k trenérské změně. Co je jejím důvodem? V první řadě bych rád poděkoval Rastislavu Trtíkovi. Poté, co národní tým neodjel na mistrovství světa 2021, neměl lehký úkol. Přesto národní tým dokázal připravit na kvalifikaci i mistrovství Evropy. Věděli jsme, že smlouva bude končit po šampionátu, prodlužovali jsme ji na půl roku. Dlouho jsme uvažovali, jakou koncepci u reprezentace mužů do budoucna zvolit. Pohrávali jsme si s myšlenkou oslovit některého ze zahraničních trenérů, který by do našeho českého stylu vnesl novou energii. Nakonec volba padla na Xavi Sabateho, kterého jsme oslovili s nabídkou. Potenciál našeho národního týmu se mu líbil a naši nabídku přijal.

Rastislav Trtík byl širokou házenkářskou veřejností oblíben. Neberete změnu na pozici trenéra jako rizikovou?

Trenér Trtík dokázal energií a vystupováním v pozitivním slova smyslu pobláznit diváky i samotné hráče. Jsem ze severní Moravy, a také proto bylo pro mě osobně rozhodování velmi těžké. Uvažovali jsme nad variantami velmi dlouho. Dá se říct, že zahraniční trenér v českém prostředí je trochu rizikem, ale pokud se chceme dostat do evropské špičky, do určitého rizika musíme jít. Pevně věřím, že to vyjde.

Bude v nějaké formě pokračovat i spolupráce s panem Trtíkem?

Pan Trtík odvádí obrovské penzum práce na území severní Moravy. Naší vizí je jeho širší zapojení z pozice šéftrenéra krajských trenérů. Chtěli bychom, aby udával metodiku a plně se soustředil na tuto oblast, v níž v současné době zaostáváme. Může nám to do budoucna pomoct vychovat daleko víc úspěšných reprezentantů. S panem Trtíkem o tomto budeme jednat.

Co očekáváte od trenéra Xaviera Sabateho?

Jde o velmi kvalitního kouče. Trénoval maďarský Vezprém, byl ve finále Ligy mistrů a minulý rok hrál Final4 EHF League. Španělská škola je v házenkářském světě velmi uznávaná. Může nám obrovsky pomoct nejen směrem do mužské reprezentace, ale také směrem do systému výchovy talentované mládeže a do juniorských reprezentací. Trenérova práce nebude končit jen u A týmu. Spočívat by měla i v komunikaci se šéftrenérem chlapecké složky Tréninkových center mládeže (TCM). Když to shrnu, náš systém výchovy můžeme obohatit o prvky ze španělské školy a zároveň zkvalitnit individuální přípravu jednotlivců. S Xavim jsme domluveni, že naši trenéři budou moct jezdit na několikadenní stáže do Plocku, kde se mohou podívat, jak funguje evropský top klub. V rámci přípravy na zápasy a tréninky se od něj mohou leccos naučit.

Jaké bude složení celého realizačního týmu?

Trenér bude mít dva asistenty. Jedním bude Josep Espar Moya, druhým Jan Běloch, který působí jako kouč TCM v Novém Veselí. On sám bere svoji roli jako možnost učit se a rozšířit si zkušenosti, zároveň bude k Xavi Sabatemu nejblíž. Tím může trenérské dovednosti plynule přenášet do systému TCM. Je trenérem s obrovským potenciálem do budoucna. U týmu bude zároveň dále působit jako trenér brankářů Martin Galia, který je stěžejním kamenem celé hierarchie týmu. Jeho odborné házenkářské znalosti a znalost týmu samotného jsou pro nás obrovským přínosem.

Tuším z vašich předchozích slov správně, že nový trenér bude mít za úkol také vzdělávání koučů napříč svazem?

Je to tak. Potřebujeme v českém prostředí, co nejvíce kvalitních trenérů. Roli nehraje jen šíře základny, ve velké většině rozhoduje také tréninkový proces. Xavi Sabate, s nímž jsou domluvené i přednášky a školení, může obohatit systém přípravy talentované mládeže o prvky, které možná neznáme a mohou nám pomoci se dostat do světové špičky. Pokud bude kvalitně zvládnutá příprava mládeže do patnácti let, hráči a hráčky budou přecházet do systému TCM daleko lépe fyzicky, technicky a takticky připravení. To obrovsky ulehčí práci trenérům v systému TCM. Jinými slovy to urychlí proces vývoje kvalitních talentů. Právě v této kategorii bych rád viděl odborníka, jakým je Rastislav Trtík.

Neobáváte se jazykové bariéry, která v českém prostředí může nastat?

Naši reprezentanti anglicky umí, protože z velké části hrají v zahraničních klubech. Každý malý házenkář sní o tom, že se jednou dostane do zahraničí. A obzvlášť v kolektivním sportu je důležitá komunikace. Věřím, že pro žáky, dorostence a juniorské reprezentace to může být motivací se cizí jazyky učit. Když přijdete do klubu v zahraničí, nejde jen o výkony na hřišti, ale také o to, jak zapadnete v šatně a jak se s ostatními dokážete bavit. V kolektivním sportu jsou cizí jazyky velmi důležité pro úspěch, jsou nutné proto, aby hráč v zahraničí prorazil.

Řada hráčů mužské reprezentace působí v zahraničních druholigových soutěžích. Jak opět dostávat házenkáře z Česka přímo do nejlepších soutěží?Když jsem odcházel v roce 2007 do Bundesligy, bylo nás v soutěži osmnáct. Teď tam máme tři hráče. Česká házená sešla z očí na světové i evropské úrovni, zraky se nyní upínají na skandinávské země a jižní národy. My Češi stojíme trochu bokem a naši hráči odcházejí do druhé Bundesligy, nikoliv do top týmů v Polsku, Maďarsku a Německu. Věřím, že toto by mohl příchod Xaviho Sabateho změnit. Trenér takového renomé by si nevybral tým, který je špatný a kterému by v první řadě nevěřil. Španělští trenéři pracují různě po Evropě. Pokud bude Xavi znát přednosti našich kluků, může o nich referovat. Je každopádně důležité najít co nejkvalitnější klub, v němž bude hráč pravidelně hrát. Může klidně odejít do Kielu, ale když prosedí tři roky na lavičce, nepomůže mu to.

Jaké cíle jste postavili před nového kouče?

Nejbližším cílem je postup na mistrovství světa. To je jednoznačné. Dalším cílem je, abychom dokázali získat posledních deset procent, které nám chybí k tomu, abychom pravidelně poráželi týmy světové špičky. A šli jsme do zápasů s tím, že vyhrajeme, a nepřemýšleli vůbec nad tím, že jsme outsider.

KAREL LÍBAL, KRYŠTOF ROSSMANN