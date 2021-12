V londýnské mekce šipek, hale Alexandra Palace, se představí i jedenadvacetiletý talentovaný Čech Roman Benecký. „Je to úžasný pocit, hrát na mistrovství jako jediný zástupce naší země a zároveň jako třetí Čech historie. Je to ale neuvěřitelný tlak a něco úplně nového, hrozně moc se na ten zážitek těším,“ říká Benecký v rozhovoru pro Deník.

Na velkém pódiu budete po World Cupu podruhé v životě. Jak se těšíte na zaplněný Alexandra Palace?

Pro hráče jako jsem já je to splněný sen, už se nemůžu dočkat. Celou dobu jsem si říkal, že bych se chtěl kvalifikovat na některé z turnajů European Tour, ale celé jsem to přeskočil nějak hopem a najednou jedu hrát na mistrovství světa. Hrál jsem ještě před zaplněnou halou Královka v Praze, to byl ale spíš exhibiční turnaj pro srandu.

Vaším soupeřem bude v prvním kole ostřílený Angličan Ryan Joyce. Co říkáte na los?

Na těchto velkých akcích už si soupeře moc nemůžete vybírat, všichni tam jsou na špičkové úrovni. Každopádně los mohl být trochu lehčí, přece jenom hrát se světovou osmatřicítkou nebude nic jednoduchého. Ryan navíc bude hrát před domácím publikem, očekávám kvalitní atmosféru.

Minulý rok hrál právě s Joycem Karel Sedláček. Bavili jste se spolu o zápase?

Určitě bavili, každopádně dostat nějaké rady je složité. Pokud si člověk ten zápas sám nezažije, navíc každý hráč je jiný. Ten zápas jsem samozřejmě sledoval, byla to neuvěřitelná škoda, když Karel neproměnil tři šipky na vítězství. Roman Benecký a Karel Sedláček.Zdroj: David Melichar

Už máte vymyšlenou nástupovou skladbu?

Ano, vymýšlel jsem to docela dlouho. Nakonec mi do soukromého chatu přišla nabídka a rozhodl jsem se pro skladbu Hey Ya od skupiny Outkast.

Jak bude probíhat MS z hlediska organizace v covidové době?

Všechny tyto věci zařizuji pomocí své kamarádky Barbory Hospodářské, která mi to všechno vysvětlila. Nejdříve musím v Česku podstoupit antigenní či PCR test 48 hodin před odletem, do Anglie letím ve středu okolo oběda. Po příletu si musím udělat další test a být den v karanténě.

Budou v Anglii během MS hráči v bublině?

Co mám poslední informace, tak se v Anglii covid neřeší tak intenzivně jako v Česku. Na druhou stranu tam bude mít šipková organizace PDC všechny nejlepší hráče a nemůže si dovolit, aby se některý z nich během MS nakazil. Uvidíme, jak to bude vypadat na místě.

Chodil jste těsně před MS do práce?

Na konci listopadu jsem byl naposledy a oznámil jim, že budu potřebovat volno s ohledem na covid, doladěním formy a mentální přípravou. Forma se ale poslední měsíc drží, hodně krát jsem zavřel leg na deset šipek. Ta představa, že bych zavřel na devět šipek (nejnižší možný počet šipek na zavření, pozn. red.) v Alexandra Palace, to bych zboural radostí celou halu.

Jak vnímají angličtí hráči ostatní protivníky?

Aktuálně jsem jezdil na turnaje Development Tour, což jsou turnaje hráčů do 23 let. Občas se tam najde človíček, který se tváří: Hraju s Beneckým z Česka, to nemůžu prohrát. Pak se ale občas stane, že nedokáže leg zavřít, mně se to povede první šipkou a už tam mávají rukama a nohama. Já jsem relativně kliďas, podobné věci mě nerozhodí. Naopak mě to uklidní protože vím, že si není jistý svojí hrou.

Kdo je vaším vzorem?

Jelikož hraji šipky už od roku 2009, tak už od té doby mám rád Adriana Lewise. Momentálně se okolo něj točí jeden skandál za druhým, on je horká hlava. Každopádně v době, kdy jsem mu začínal fandit, tak toto ještě nedělal. To byl ještě mladý žák Phila Taylora a házel fantastické šipky, každopádně palce mu držím i teď.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Pokus o získání tour karty je pro mě v aktuální situaci povinnost, čeká tam ale spousta dalších kvalitních borců. V případě úspěchu je to jasné – stejně jako Adam (Gawlas, pozn. red.) a Karel objíždět všechny turnaje.

Jak hodnotíte české šipky z hlediska propagace u veřejnosti a úrovně v porovnání s elitou?

Za posledních pět let jsou šipky na ohromném vzestupu. Před pěti lety bych napočítal na prstu jedné ruky lidi, kteří mohli vyhrát Český pohár, momentálně těch hráčů je třeba dvacet. Dá se pozorovat i nárůst v průměru na tři šipky, který se u těch nejlepších pohybuje okolo osmdesáti pěti, místy až devadesáti.

Bere podle vás šipky česká společnost už více jako sport?

Jak kdo. Je hodně příznivců, kteří to sledují a považují to za super sport. Pak jsou zase lidi, kteří berou šipky jenom jako hospodskou zábavu, jejich názor se nezmění. V poslední době je ale zastínila spíše ta skupina, která si myslí, že jsou šipky sport.

Co by se ještě dalo v českých šipkách zlepšit?

Je super, jak jsou šipky propagované v televizi, a bylo by skvělé, aby se na ně nachytali ještě nějací sponzoři. Mohli by se dělat nějaké další soutěže, navázat na onlinovou verzi šipkařské Premier League a uspořádat jí před publikem. To by mohlo náš sport jednoznačně posunout.

Patří podle vás šipky na olympiádu?

Podle mě ne. Je tam hodně hraničních sportů, ale šipky jsou dle mého samostatné odvětví. Nemyslím si, že by se mohly dostat na olympiádu, protože to už by tam dávno byly.