V českém sportu působí jako úkaz. Tak mladý, tak úspěšný. David Liška, žák dostihové školy v Praze, se může v pouhých 18 letech honosit titulem žokej. Chválu slýchá ze všech stran - trenér Václav Luka z něj udělal jedničku stáje. Soupeři už ho berou mezi sebe. A za lavicemi? „Je to úžasný dříč,“ řekla o něm Soňa Froňková, ředitelka školy.

Tyhle komplimenty jsou na místě. Není zvykem, že by se student stal už při studiu žokejem (tedy aby měl na kontě padesát vítězství). Liška zaznamenal už 71 výher, a co víc může zazářit i v sobotním Českém derby. „Nezastírám, to byl a je můj sen,“ vzkázal mladík.