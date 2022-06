Jenže za porušení pravidel a etického i disciplinárního kodexu byl Kuljak potrestán disciplinární komisí Mezinárodní gymnastické federace (FIG) ročním zákazem. Navíc byl dodatečně diskvalifikován a musí vrátit bronzovou medaili i prémii 500 švýcarských franků (téměř 12 tisíc korun). Další dva tisíce švýcarských franků má zaplatit za disciplinární řízení.

Suspendovaný gymnasta s verdiktem nesouhlasí a proti ročnímu zákazu se odvolal. „Rozhodnutí považuji za nespravedlivé,“ pronesl Kuljak. „Neudělal jsem nic nezákonného,“ bránil se. Už dříve uvedl, že znak Z je symbolem pro vítězství a mír, a stejné gesto by prý udělal znovu.

The International Gymnastics Federation will open disciplinary proceedings against the gymnast Ivan Kulyak