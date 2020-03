Zakladatel projektu Díky, trenére Rydl: Přál bych si, aby letos vyhrála žena

/ROZHOVOR/ V Česku je hodně trenérek a trenérů mládeže, kterým stojí za to říct díky. Petr Rydl našel v roce 2015 odvahu to udělat. Dnes zná sportovně-společenská akce pět vítězů a cesta k tomu šestému právě začíná. „Více než 60 procent trenérů mládeže pracuje zadarmo a ve svém volném čase. Chceme ukázat veřejnosti, jak kvalitní jsou to lidé a jak záslužnou práci dělají,“ zdůrazňuje zakladatel projektu.

Petr Rydl. | Foto: Díky, trenére