Pyšní se titulem mistryně světa, jenže teď si musí vydělávat na živobytí civilní prací. Profesionální boxerka Fabiana Bytyqi přišla kvůli celosvětové pandemii koronaviru o zápasy – a tím pádem i o stálý příjem financí. A tak si šampionka musela najít „normální“ práci.

Fabiána Bytyqi. | Foto: Deník / Karel Pech

„V únoru jsem dostala poslední výplatu a říkala jsem, že jsem ochotná vydržet bez peněz do června, července. Když to vypadalo, že žádné zápasy nebudou, řekla jsem si, že mi nic jiného nezbývá, a nastoupila jsem do práce. Nechtěla jsem žít z úplných rezerv. Zrovna se uvolnilo místo na dětské ergoterapii, což byla moje vysněná práce,“ svěřila se Bytyqi, kterou čeká 25. září v Ústí první galavečer od konce listopadu.