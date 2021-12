Český tým zaznamenal v duelu pouhých jedenadvacet branek. „Naše útočná hra byla příliš statická, nebyli jsme se schopni prosadit proti jejich vysouvající se a agresivní obraně,“ vysvětloval problém Jan Bašný.

S neproduktivitou v útoku souvisely také trable v defenzivě. „Inkasovali jsme moc gólů z rychlých protiútoků. Vyprodukovali jsme moc ztrát nebo jsme měli špatně připravené střelecké pozici,“ pokračoval v kritice reprezentační kouč. „V obraně jsme potom ukázali příliš malou aktivitu a agresivitu. Naplno se odhalily naše nedostatky v individuálních schopnostech při hře jedna na jednu. V tom zaostáváme dlouhodobě. V obraně i útoku,“ dodal Bašný.

Místo překvapení debakl. České házenkářky na Němky neměly, padly o deset gólů

Pozitivem utkání určitě bylo začlenění do utkání několika mladých hráček, které tak prožily debut na velké akci. „Jejich zkušenosti s mezinárodní házenou v seniorské kategorii jsou minimální,“ ví Bašný. „Na klubové kategorii se nedostáváme do více mezinárodních zápasů za sezonu, jsou to hráčky hrající jen tuzemskou soutěž. Přesto si myslím, že obstály. Podaly ve svém čase kvalitní výkony a nemají se za co stydět.“

Na řadě jsou Maďarky

Ihned po utkání s Německem začala příprava na druhé utkání ve skupině. V sobotu večer se Češky poměří s Maďarskem, které v prvním duelu zdolalo Slovensko 35:29. „Je to typově jiný soupeř než Německo,“ vypozoroval český trenér. „Jsou silovější, ale jejich projev je takový více akademičtější. Jako celek mají velkou kvalitu. Věřím, že se připravíme tak, abychom odehráli lepší zápas než proti Němkám.“

Bašný nominoval na šampionát mladý kádr. Tým má na dobrý výsledek, věří kouč

Do utkání s Maďarskem by měl být k dispozici kompletní kádr. „Holky mají drobné šrámy jako po každém zápase, ale nic závažného,“ prozradil Bašný.

Utkání s Maďarskem se hraje v sobotu od 20.30 hodin. Závěrečný duel skupiny se Slovenskem poté odehraje český tým v pondělí od 18 hodin.

Na maďarskou obranu nalezneme recept, věří Knedlíková



V Maďarsku působila šest let. Tamní ligu vyhrála čtyřikrát, stejně jako pohárovou soutěž. V Györu se třikrát radovala i z triumfu v Lize mistryň. Křídelnice Jana Knedlíková se na sobotní duel s Maďarskem hodně těší. „Prožila jsme tam velkou část své kariéry. Také maďarský tým prochází generační výměnou. Ve Španělsku má celkem mladý kádr, moc spoluhráček z minulosti tam proto už není tolik. Je tam vlastně jenom jedna,“ směje se odchovankyně pražské házené. A jak odhaduje šance českého týmu v utkání? „Maďarky mají v obraně několik vysokých hráček. Ale nejsou tak pohyblivé a silově vybavené jako Němky. Mohly bychom na ně nalézt recept,“ věří dvaatřicetiletá házenkářka.