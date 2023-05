/VIDEO/ Musel projevit obrovskou vůli, aby vydržel. Trvalo totiž neskutečných čtrnáct let, než se český zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov dočkal medaile. Rodák z Dagastánu to vydržel a v neděli večer na mistrovství Evropy v Záhřebu vybojoval bronz.

Čtyřiatřicetiletý Omarov tím na turnaji vyhrál v hmotnostní kategorii do 97 kg třetí zápas. V sobotním semifinále mu jedinou porážku připravil favorizovaný Artur Aleksanjan z Arménie. V duelu o třetí místo porazil Gruzínce Robertiho Kobliašviliho.

„Je to tam. Jsem za ten bronz strašně rád. Tahle medaile je pro český zápas moc důležitá a pro mě je to malý krůček k vysněné olympiádě,“ říkal Omarov ve videonahrávce czech-wrestling.cz.

Nad faktem, že získal medaili po čtrnácti účastech na šampionátech, se pousmál. „To je šílený číslo, když to vyslovíme… Přišlo to včas a přišlo to to vhod, ještě však budeme muset některé věci doladit směrem k mistrovství světa. Je to určité zadostiučinění, ale hlavní cíl je Paříž v příštím roce,“ vykládal.

Podívejte se, jak Omarov bojoval o bronz (1. část):

K průběhu utkání o bronz s Kobliašvilim sdělil, že bylo opatrné a hodně o taktice. „Víme o sobě, že máme dobrou obranu v parteru, a paradoxně jsme oba chtěli jít první dolu. Tak jsme to měli nastavený. Takticky jsem utkání zvládl na výbornou, ale vizuálně to asi nevypadalo tak atraktivně,“ krčil mohutnými rameny.

Medaili věnoval bývalému trenérovi do nebe

Medaili obvykle věnuje své rodině. „Hlavně by si ji zasloužila moje manželka, protože zápasy se mnou prožívá a fandí mi až do konce. Tentokrát mi ale jistě odpustí, protože ji chci věnovat mému bývalého trenérovi Germanu Chutornojovi z Chomutova, který letos v lednu zemřel. Takže, trenére, tahle medaile je pro vás,“ dodal a pohlédl vzhůru.

Než Omarov získal na ME první medaili, bylo jeho maximem páté místo z roku 2020. Postaral se o nejlepší český výsledek na šampionátu, předčil i páté místo Adély Hanzlíčkové. Na evropském šampionátu je prvním mužským medailistou od roku 2009, kdy získal rovněž bronz Marek Švec.

Podívejte se, jak Omarov bojoval o bronz (2. část):

Nadšený byl i trenér Václav Scheiner. „Je to úžasný, že se mu to konečně povedlo. Už to ale mohlo přijít dřív,“ poznamenal kouč. „Není to žádný ojedinělý výsledek, Artur poráží medailisty ze světových soutěží. To je hodně cenný poznatek směrem k olympiádě,“ dodal.