/ROZHOVOR/ Nechtěná situace. Až v posledním utkání předkola na mistrovství světa házenkářek se rozhodne o osudu českého celku. Ten má po duelech s Německem a Maďarskem na svém kontě dvě porážky. Stejně jako Slovenky, se kterými se dnes od 18 hodin střetne o postup do základní skupiny. „Náš výkon se postupně zvedá,“ věří před utkáním levé křídlo reprezentace Adéla Stříšková.

Adéla Stříšková | Foto: ČTK

Po debaklu od Německa jste proti Maďarkám podaly zlepšený výkon. Berete to jako příslib do utkání se Slovenskem?

Určitě je to příslibem. Náš výkon se pomalu zvedá, v sobotu jsme ukázaly, že máme na to hrát i s lepšími týmy jako je Maďarsko. Bylo to velmi vyrovnané a porazily jsme se vlastními silami. Myslím si, že jsme mohly klidně i vyhrát. Na Slovensko jdeme každopádně v plné síle a budeme chtít zvítězit.