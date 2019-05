„Páté utkání bude bojovné, plné nasazení a doufám, že to bude reklama na házenou,“ těšil se brankář Talentu Karel Šmíd po vyhraném čtvrtém zápasu v Karviné.

Půjde o duel dvou loňských finalistů a titul obhajuje Karviná. Také v tomto ročníku Talent a Karviná dominují – základní část vyhrála Plzeň, ale druhý Baník měl jen o bod méně. Západočeši se po druhých místech z posledních dvou ročníků touží vrátit na trůn. „Věřím, že předvedeme hru bez výpadků, abychom to po dvou sezonách dotáhli k mistrovskému titulu,“ pokračoval Šmíd.

Všem je jasné, že titul je pořád ještě hodně daleko. Karviná je nesmírně těžký soupeř. „Teď je to fifty fifty. Rozhodovat budou maličkosti,“ řekl klubovému webu trenér Plzně Michal Tonar st. po středeční bitvě v Karviné.

V Plzni už jsme vyhráli, burcuje karvinský kouč

Kouč Talentu po čtvrtém utkání vyzdvihl výkon obou gólmanů Šmída a Filipa Herajta, kteří zastínili karvinského fantoma Nemanju Marjanoviče. Šmíd měl 49procentní úspěšnost střel Baníku a Herajt v šesté sérii sedmimetrových hodů vychytal Jana Užeka. „Mám radost, že jsem mohl přispět nějakými zákroky. Je to však týmový sport; sice jsem rád za svůj výkon, ale kluci mě podpořili,“ konstatoval skromně Šmíd.

Na výkony obou mužů bude Talent spoléhat i ve finále číslo pět. Oproti třetímu duelu zaznamenal zlepšení i útok, i když se nedařilo spojce Janu Stehlíkovi, kterého vystřídal skvěle hrající Jakub Douda.

Karvinský trenér Marek Michalisko míní, že v pátém mači bude ve výhodě soupeř. „Máme ještě jeden zápas před sebou. Už jsme v Plzni vyhráli, a tak je to třeba zopakovat. Nezbývá než se v neděli pokusit o to, co se nám povedlo minulou neděli,“ burcoval Michalisko.

Rozhodující pátý zápas se hraje v neděli od 10.30 hodin v Městské hale na Slovanech.

Vstupenky stojí podle vybraného sektoru od 100 do 180 korun. V sektorech A, C a D děti a důchodci zaplatí namísto 150 Kč jen 110 korun. Lístek k stání vyjde na 120 Kč. Klub doporučuje fanouškům, aby dorazili alespoň 25 minut před utkáním, protože na pokladnách se budou tvořit fronty. Pokladny se otevřou hodinu a půl před zápasem. Předprodej vstupenek byl ukončen první den prodeje, tedy ve čtvrtek. Další lístky se budou prodávat před utkáním.