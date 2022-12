VIDEO: Jedeme bomby! Ostravar Aréna žila Oktagonem. Jaká panovala atmosféra?

„Karlos je jiný, než ostatní děti, v pozitivním slova smyslu, a dokud on zápas neodvolá, nebo já se s jeho doktory nedomluvím tak, že to nestojí zato, tak je to ve hře. Podle mých informací to zatím není ohrožující ten zápas, že by nebylo možné se vrátit do tréninku. A já z Ostravy nedokážu posoudit, jestli čtyři dny bez tréninku jsou problém. Budeme to řešit, ale jedeme plán A,“ pokračoval.

Nyní je jasné, že musí nasadit rezervní variantu. Zápas nebude. „Ta situace nás všechny samozřejmě velice mrzí. Přejeme Karlovi co nejrychlejší uzdravení a věřím, že se nám nový termín povede najít brzy,” řekl k tématu spolumajitel české organizace.

Myslel jsem, že mlátím do sloupu, řekl šampion Oktagonu. Kozma: Titul chci zpět

„S touto situací bohužel nemůžeme nic dělat. Turnaj Oktagon 38 nabídne i bez Karlose spoustu skvělých zápasů, ve kterých půjde o dva tituly, a kde se kromě Patrika Kincla, pro kterého momentálně hledáme soupeře, představí i další velká jména jako Magard, Macek, Peňaz, nebo Škvor,“ dodal Ondřej Novotný.

Patrik Kincl si tak na vysněnou odvetu po čtyřech letech musí počkat. Zvlášť když se v příštím roce bude účastnit projektu Gamechanger, pyramidy dotovanou jedním milionem eur. Ta ale bude ve weltrové váze (do 77 kilogramů).

Vémola se naposledy představil v kleci na turnaji Oktagon 34 na pražské štvanici 23. července, kde zastavil drzého srbského soupeře Aleksandara Iliče už v prvním kole škrcením a získal titul pro šampiona polotěžké váhy.