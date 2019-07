Zápasník Marcel Albini: Chci získat olympijskou medaili

/ROZHOVOR/ - Sedmnáctiletý Marcel Albini získal v loňském roce stříbrnou medaili na ME v zápase řeckořímském a vybojoval páté místo na světovém šampionátu kadetů. Letos havlíčkobrodský zápasník přešel do kategorie juniorů a hned se vešel do top ten evropského mistrovství. Ovšem spokojený s výsledkem není. „Čekal jsem od toho víc,“ souhlasil možný nástupce Marka Švece.

Talentovaný havlíčkobrodský zápasník Marcel Albini by rád v budoucnu napodobil slavného předchůdce Marka Švece a získal olympijskou medaili. | Foto: archiv Marcela Albiniho

V kolika letech jste začal se zápasem? Začínal jsem v pěti letech. A hned jste začal se zápasem, nebo jste zkoušel i nějaký jiný sport? Ano, zkoušel. Chodil jsem na hokej, házenou a zápas. Rodiče mi řekli, ať si vyberu, který mě nejvíc baví. Jak jste přišel zrovna k zápasu, který u nás není až tolik rozšířený? Díky mému taťkovi, který zápas v mládí dělal. Čeští raftaři ovládli evropský šampionát. Získali dvaačtyřicet medailí Přečíst článek › Dá se u nás zápasem uživit? To je těžká otázka, uživit se zápasem dá, jako každým sportem. Ovšem to by zápasník musel být úspěšný na světové scéně a na vrcholu je těžké se udržet. Musíte mít všechno Jaké zaměstnání by vás tedy mohlo živit? Chtěl bych být hasičem. Jakou školu studujete? Studuji zdravotnické lyceum na SZŠ a VOŠZ v Havlíčkově Brodě. Hippos arénu navštívil rekordní počet diváků Přečíst článek › Jak se dá skloubit studium se zápasením, které je náročné na cestování? To není vůbec lehké, protože kvůli velkému množství soustředění mám zameškáno třikrát více hodin, než je limit. Takže se musím učit i na soustředěních a až přijedu zpět do školy, tak si všechny písemky dodatečně dopíšu. A co prospěch, není poznamenaný sportovní kariérou? Mám dvě trojky a nějaké dvojky, s čímž jsem spokojený. Kdo je vaším zápasnickým vzorem? Vzorů mám hodně, ale asi tím největším je Alexandr Karelin, protože to je nejúspěšnější zápasník těžké váhy všech dob. Mezi mé vzory samozřejmě patří i Marek Švec. Právě Marek Švec je havlíčkobrodským odchovancem, který získal bronzovou medaili na olympiádě. Berete to tak, že byste mohl být jeho nástupcem? Přál bych si být jeho nástupcem, a ještě víc bych si přál dosáhnout stejných úspěchů. Vítězný Šacl setřásl Exnera v posledním kole Přečíst článek › Říká se, že zápas je jeden z nejnáročnějších sportů, vidíte to stejně? Na každém sportu je něco těžkého. Ale je pravda, že v zápase musíte mít všechno fyzickou kondici, sílu, techniku, obratnost, rychlost, výbušnost a spoustu dalšího. Ale i když máte všechny tyto prvky, tak to neznamená, že musíte zákonitě vyhrát. Co je na tomto sportu nejtěžší? Tréninky, protože na tréninku musíme vše provádět naplno. Ať si mě lidi pamatují Měl jste někdy chvíli, kdy jste si řekl, že už zápasit nechcete, nebo že jste litoval, že jste se nedal na jiný sport? Takové chvíle už byly, měl jsem období, kdy jsem byl zraněný a nedařilo se mi. Ovšem jediné, čeho lituji, je to, že jsem o tom vůbec uvažoval. Zmínil jste, že jste byl zraněný. S čím jste laboroval? Utrhl jsem si přední křížový vaz v koleni, a protože jsem byl moc mladý, nemohlo se to operovat, takže jsem s pomocí fyzioterapeutů posiloval, aby to drželo. Fenomén Tour de France. Proč je královnou cyklistiky? Přečíst článek › Letos jste se posunul do kategorie juniorů, jak velký je to rozdíl oproti kategorii kadetů? Obrovský, hlavně co se týče delšího času zápasu, ale i soupeřů, váhy a síly. Na evropském šampionátu se vám podařilo dost do top ten. Jste s tím spokojený? Bohužel ne, měl jsem od toho jiné očekávání a udělal jsem mnoho chyb, což je na jednu stranu dobře, protože teď se ty chyby mohu pokusit odstranit. Jaký máte sportovní sen? Čeho byste chtěl v kariéře dosáhnout? Můj sen je takový, že lidé si mě budou pamatovat a že o mně budou jednou mluvit jako o někom, kdo něco dokázal. A čeho bych chtěl dosáhnout? Asi jako každý sportovec, a to je olympijská medaile. Díky zápasení jste projel kus světa, předpokládám, že hlavně Evropu. Kde se vám nejvíce líbilo, a to ze stránky sportovní? A která země se vám líbila? Sportovně asi Polsko, protože tam mají skvěle zařízená zápasnická střediska. Jinak se mi líbilo nejvícě asi v Subotici v Srbsku nebo ve Vilniusu v Litvě. Ale je pravda, že všude, kde jsme byli, je to skvělé a hlavně zážitky jsou k nezaplacení. Nahoře se žádná chyba neodpouští, říká akrobatický pilot Petr Kopfstein Přečíst článek ›

Autor: Edita Palkovičová