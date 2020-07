Bylo na něm vidět, že svým sportem opravdu žije. Každou svou odpověď prožíval, jako kdyby byl znovu v oktagonu. Třeba když byl tázán na své rukavice „Když budu mluvit pravdu, tak tím udržuju ten natlakovaný oheň v sobě takovým způsobem, že jsem schopen s ním kdykoliv vystřelit dopředu a rozhodovat,“ barvitě popisoval Procházka v rozhovoru na svém Youtube kanále. „Je to jistá forma udržování pozornosti, abych se mohl správně hýbat,“ upřesnil.

Zejména v prvním kole mu ale chvílemi příliš do smíchu nebylo. Od Oezdemira schytal několik nepříjemných úderů. „V té chvíli mi docvaklo, že to není úplně to, co jsem chtěl. Chtěl jsem se hýbat precizně hlavou, schytal jsem, dobře, tak jak teď z toho?“ popisoval fanouškům své pocity přímo během boje.

„Takže je potřeba víc hlavou, protože už jsem na něm viděl, že chytil „drajv“ a už jsem viděl v ksichtě, že se na mě tělem rozjíždí. Tak jsem šel nazpátek, pohyb na stranu, pohyb na druhou stranu. Sledoval jsem tělo, abych dokázal krásně odhadovat strany, odkud budou lítat údery. Tak jsem z toho tím pohybem vybruslil a pak se to začalo stabilizovat. Ale v prvním kole jsem musel fakt jet naslepo, jen podle instinktů,“ přiznal.

Jeho taktika, se kterou na nepříjemného rivala vyrukoval, se ukázala jako správná. „Z videí, která jsme s týmem sledovali, jsme si jasně řekli, které údery jezdí, které opravdu automaticky dělá, kdy má mezery, jak na ně navazuje. A z toho jsem vycházel, ty údery jsme furt drilovali dokola a na konci to přineslo svoje ovoce,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý zápasník.

„Vycítil jsem to na jeho pohledech a řeči těla. V prvním kole určitě tak třikrát, čtyřikrát. Ve druhém kole jsem si řekl, že se do toho trošku víc ponořím a nebudu ho chtít jasně a razantně kontrovat a úplně vypnout, ale budu si to chtít prostě rozdělat,“ podělil se s tím, jak si všímal, že je soupeř v nesnázích.

Přijde mi to srandovní

Vrátil se ale ještě i k prvnímu kolu. „Jednu chvíli, nevím, jestli to bylo v půlce, nebo něco po půlce prvního kola, jsem dával do těch úderů tolik síly, že jsem zapomněl do těch technik vydechovat a soustředil jsem se jen na ten tvrdý dopad a tam fakt každý ten výpad musí být jasně prodýchaný, tělo musí dýchat samo. Musí tam být hluboké výdechy a pak zase nabrání energie zpátky a to jsem párkrát neudělal a po polovině prvního kola jsem to musel dohánět,“ vysvětloval, jak je důležité dýchání.

Zdroj: Youtube

Fanoušci si nemohli nevšimnout jeho počínání během úvodního dějství. „Na jednu stranu beru ten boj smrtelně vážně a na druhou stranu mi celá ta situace, to zápasení, ta show přijde až tak srandovní, že se nad to dokážu až tak povznést, že z toho mám takový humor, že si tam dokážu udělat chvílemi až vtípky, abych to nebral až tak vážně,“ upřesnil.

„V té chvíli si to neřeknu jen v mysli, ale promluvím, udělám nějaké gesto, ale všechno to tvoří můj styl a bez toho by to nebylo ono,“ říká rodák z jihomoravských Hostěradic.

Hodně práce sám se sebou přitom měl mezi prvním a druhým kolem. „Po prvním kole jsem si jasně řekl, že musím něco změnit. Chci zvítězit? O.K., pusť to, co bylo v prvním kole a znovu, svěže, ale s jinačím přístupem.“ Velkou roli přitom hrál i jeho kouč.

„Pustil jsem tam akorát jiný přístup. Trenér mi nahodil jedno slovo – lehkost. Musíš být lehčí, mi řekl v pauze. Já se toho chytl, řekl jsem si, že do toho dám víc elán a tím ho prostě rozmašíruju. A s tím elánem, s tou prázdnotou jsem jel…noha, high kick..vyskočilo mi to tam, tak jsem to udělal a hlouběji jsem se do toho zápasu ponořil. Začal jsem víc tu situaci brát jako výchozí. Ne, že bum a vypnu ho. Začal jsem se s tím zápasem trošku otravovat, rozebrat ho v sobě,“ popsal, co vedlo ke konečnému úspěchu v utkání.