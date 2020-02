Doma má ve sbírce dva bronzy z cyklokrosařských světových šampionátů, pětkrát v kariéře vyhrála závod světového poháru, z toho jednou v letošní sezoně. V sezoně, kdy dlouho vedla průběžné pořadí světového poháru, celkově v něm nakonec brala třetí místo. V závěru sezony už se sice Kateřině Nash nedaří úplně podle představ fanoušků, rychlá trať ve Švýcarsku také není šitá české závodnici na míru, přesto patří dvaačtyřicetiletá závodnice mezi největší naděje českého cyklokrosu na mistrovství světa.

Trať je letos postavená na letišti v Dübendorfu, je to hodně rovina. Jak se vám zamlouvá?

No, je to hodně placaté, ale naštěstí je to zajímavé tím, že je tu trochu bláta. Je to rozblácenější, než jsem čekala, vyjíždí se různé stopy. Trať je zajímavější, než jsem předpokládala. Uvidíme, co s tím udělá počasí.

Vám vyhovují těžší tratě. Dá se říci, že čím těžší, tím lepší. Bláto by vám tedy asi pomohlo. Co si přejete na závod. Déšť, nebo sluníčko?

Nějak moc to neřeším. Neovlivním to. Bude to, co to bude. Při tréninku bylo sluníčko, byl moc pěkný výhled na hory.

Co od mistrovského závodu očekává Kateřina Nash?

Musím se na závod připravit co nejlépe, koncentrovat se. Do závodu jdu samozřejmě zabojovat o ty nejvyšší pozice, ale že bych měla nějakou konkrétní představu, to ne. Uvidíme, jak to půjde.