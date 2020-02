„Mahomes hraje na úplně jiné úrovni než ostatní. Dovede perfektně využít všechny svoje zbraně. Je to prostě mimozemšťan,“ řekl pro stanici ESPN bývalý hráč Pat McAfee. Mluvil o Mahomesově výkonu v konferenčním finále AFC, v němž zkompletoval 23 z 25 pasových pokusů a sám předvedl nevídané sólo, při kterém se vyhnul celkem šesti obráncům Tennessee a doběhl pro 27 yardový touchdown.

Byl to jeden z těch naprosto nemožných kousků, které v Mahomesově podání vypadají jako úplně normální věc. „Tohle předváděl už jako dítě. K jakémukoliv sportu se postavil, tak v něm vynikal,“ vyprávěl pro web bleacherreport.com Coleman Patterson, někdejší Mahomesův spoluhráč a kamarád.

Právě pro dnešní dobu v neobvyklé všestrannosti tkví kouzlo borce s číslem 15 na dresu, z jehož ruky lítají míče rychlostí až 100 km/h. „Kdyby zůstal u baseballu, dnes bychom ho obdivovali v Major League, kdyby se rozhodl pro basketbal, byl by v NBA,“ doplnil Nic Shimonek, Mahomesův parťák z texaského univerzitního týmu.

Patrick, syn bývalého nadhazovače MLB Pata Mahomese, zvolil americký fotbal. A sakra dobře udělal. 191 centimetrů vysoký chlapík, draftovaný v roce 2017 jako číslo 10, dokázal za tři sezony v NFL už téměř vše. Stal se nejužitečnějším hráčem soutěže a postaral se o deset nových ligových rekordů. Teď už mu zbývá svoji dosavadní úchvatnou jízdu „pozlatit“ ziskem té nejcennější trofeje. Příležitost k tomu bude mít už tuto neděli v Miami.

Na Floridě mu bude fandit jistě i jeho dlouholetá přítelkyně Brittany Matthews, s níž chodí už od střední školy. Pár loni oslavil sedmileté výročí vztahu, avšak zatím spolu „vychovává“ jen dvě dogy, Steel a Silver. Evidentně jim to spolu ale klape. Možná i proto, že Brittany při studiích sama fotbal hrála. Později se stala populární fitness trenérkou, jejíž účet na Instagramu sleduje 271 tisíc fanoušků.

Do svatby se zatím nehrnou, ale že to Patrick myslí s Brittany vážně, prokázal loni, kdy v Kansas City koupil dům v přepočtu za 40 milionů korun. To je přibližně Mahomesův roční plat. Nováčkovská smlouva mu ale brzy skončí a proslýchá se, že jeho nový kontrakt by měl vystoupat na neuvěřitelných 200 milionů dolarů! Podepíše ho už s mistrovským prstenem a trofejí Vince Lombardiho v kapse?