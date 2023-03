Když je třeba, hodí kolo na záda a uhánějí vstříc cíli. Cyklokros, sport kombinující jízdu na kole s občasným během, býval českou chloubou. Libozvučná hymna „Kde domov můj“ se na světových šampionátech rovnala jistotě. Jenže současnost už není tak zářivá. Málo talentů, špatné podmínky a upínání se ke Zdeňkovi Štybarovi. Vede z této krize nějaká cesta?

Zdeněk Štybar na silnici | Foto: ČTK/BELGA/YUZURU SUNADA

Český cyklistický svaz eviduje 5500 členů. Z toho jen 307 mužů, žen a dětí má cyklokros jako primární disciplínu. „Na největší závody máme až čtyři stovky účastníků,“ říká Petr Balogh, předseda cyklokrosové komise v rámci svazu.

Medaile pro Česko

Za posledních deset let brali čeští reprezentanti na světovém šampionátu celkem šest medailí. Jediné zlato z tohoto období (a jedinkrát v hlavní seniorské kategorii) získal Zdeněk Štybar. Jenže to už je právě deset let.

Od té doby pozorný fanoušek zaznamenal stříbrný úspěch Adama Ťoupalíka (2016), o dva roky později se stejně vedlo Matyáši Kopeckému a na letošním šampionátu získala překvapivý bronz v kategorii do 23 let Kristýna Zemanová. Mezi ženskou elitou lze zmínit hlavně Kateřinu Nash, naposledy bronzovou v roce 2017. To je všechno.

Přitom historie pamatuje spoustu medailí.

Začal to Miloš Fišera ziskem stříbra mezi amatéry na mistrovství světa 1972 v Praze, k němuž přidal v letech 1981 a 1982 amatérský titul. Světové medaile pak na cyklokrosové scéně sbírali další: Vojtěch Červínek, Karel Camrda s Radomírem Šimůnkem starším, který se blýskl ziskem zlata mezi juniory, amatéry i profesionály.

Výčet jmen může pokračovat – cenné kovy brali také Miroslav Kvasnička, František Klouček, Petr Klouček či Roman Kreuziger. Juniorskými mistry světa se stali vedle Šimůnka a Kreuzigera také Ondřej Lukeš, Kamil Ausbuher, Zdeněk Mlynář, Martin Bína. Do české medailové sbírky přispěli i Jiří Pospíšil, Vojtech Bachleda, Jaromír Friede, Roman Kreuziger mladší, Radovan Fořt, Robert Koberna, Tomáš Port, Daniel Rech, Jan Faltýnek, David Kášek, Jan Kunta, Radomír Šimůnek mladší, Jiří Polnický, Lubomír Petruš a Karel Hník.

Na Šimůnka staršího a Camrdu ale dokázal v kategorii Elite navázat až Petr Dlask stříbrem z mistrovství světa v Táboře 2001.

Nejúspěšnějším českým závodníkem je však bezesporu už zmíněný Zdeněk Štybar. Úctyhodnou sbírku medailí zahájil stříbrský rodák už v sedmi letech, kdy se stal světovým šampionem v bikrosu. Po třech titulech mezi dospělými teď září na silnici.

Ale kdo ví, třeba se příští rok objeví na MS v Táboře.

„Nemáme kvalitu. Chybí nám hvězda,“ uznal Petr Balogh, předseda cyklokrosové komise. Podle názoru dlouholetého funkcionáře je tady problém v podmínkách. „Když vidím Belgii, Nizozemsko, Francii. Tam se cyklokros a cyklistika řadí mezi největší a nejpodporovanější sporty,“ konstatoval.

Co by pomohlo? Prý vznik dvou až tří profesionálních týmů.

Dva názory o českém cyklokrosu

„Z klesající úrovně českého cyklokrosu je mi smutno. Když Michael Boroš, nic proti němu, skončil na letošním šampionátu jednadvacátý, tak se o tom psalo téměř jako o úspěchu. Já jsem dostal před lety za dvacáté místo na světovém šampionátu finanční pokutu s tím, že to není výsledek hodný reprezentanta. Tolik na okraj. A důvody sešupu? Já je vidím v malé podpoře ze strany cyklistického svazu. Organizátorům závodů nejen nepomůže, ale ještě vybírá tučný poplatek za to, že jim ho dovolí uspořádat. Dobrovolníci tak pracně a ve svém volném čase shánějí peníze na závod a funkcionáři jen nastaví ruku. Navíc mi chybí i úcta k historii a k lidem, kteří cyklokros u nás někam dostali.“

Ondřej Lukeš, juniorský mistr světa z roku 1991

„Problém nevidím ani tak v počtu domácích cyklokrosových závodů. Ty se po republice konají od září do prosince prakticky každý víkend, ale jestliže se v žácích a kadetech postaví na start ještě početné pole závodníků, od juniorů výš dochází k razantnímu úbytku jezdců. Je to dáno možná i tím, že u nás prakticky až na Tábor snad není klub zaměřený výhradně na cyklokros. Mladí kluci tak vidí větší uplatnění ať už na horských kolech, nebo na silnici a cyklokros berou jen jako součást přípravy. Druhá věc je, že o české závodníky při jejich výkonnosti není zájem v tradičních cyklokrosových baštách jako Belgie či Nizozemsko, což zase snižuje jejich šanci se nějak víc prosadit.“

Jaroslav Ryba, šéf Author Teamu Stupno

Specializace na cyklokros? Nejen v Táboře

Baštou českého cyklokrosu jsou bezesporu jižní Čechy. Nejznámější oddíl najdete v Táboře, kde se také konají velké závody (a v roce 2024 tu zase bude mistrovství světa). Ovšem do pedálů šlapou také v nedalekém Veselí nad Lužnicí.

Místní cyklistický klub Jihočeské naděje čítá zhruba 25 členů a základnu tvoří mládež. „Specializujeme se zejména na cyklokros a doplňkově děláme také silniční cyklistiku. Děti baví hlavně horská kola, protože na nich se nejlépe naučí jezdit. Později se obvykle začnou zajímat právě o cyklokros,“vysvětluje šéf veselského klubu Radek Bechyňský.

Cyklistika je ale poměrně nákladný sport. Nejvíc stojí samozřejmě pořízení samotného kola a levná není ani účast na závodech. Hodně se jich koná na Moravě, což pro závodníky z Veselí nad Lužnicí není zrovna, co by kamenem dohodil.

„Něco dětem zajistí oddíl a pomůžeme jim i zápůjčkami vybavení. Jinak do veškerého materiálu musí, tak jako všude jinde, zainvestovat rodiče,“ říká Bechyňský.