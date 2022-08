Letos ke své klasické kánoi přidala závodění na kajaku. Nejenže se jí povedlo nominovat se do reprezentace v obou, ale v obou kategoriích ovládla i celkové hodnocení Českého poháru.

Sestry Satkovy proti sobě rády závodí. A jedna druhé přeje vítězství

„Je to úžasné. Bylo to jen tak tak, ale jsem moc ráda, že to vyšlo, protože jsem z posledních závodů byla taková smutná a tohle mi trochu spravilo náladu,“ vykládala slalomářka, která celou sezonu předváděla v obou disciplínách včetně kategorie Extreme Slalom kvalitní výkony. Tedy jen s výjimkou nedávného mistrovství světa v Augsburgu, kde jí vůbec nedařilo.

„Myslím si, že mě to hodně nakopne. Nyní odjíždíme na poslední světové poháry. Plánuju si to tam užít na sto procent,“ pravila Fišerová, která se s týmem přesouvá do francouzského Pau, kde příští víkend proběhne předposlední díl SP.

Prskavec se stal mistrem i pohárovým vítězem

V nejnabitější kategorii kajakářů vybojoval titul mistra ČR Jiří Prskavec. Mezi kajakářkami zvítězila čerstvá mistryně Evropy do 23 let Antonie Galušková. Z kanoistů byl nejrychlejší mistr světa 2021 Václav Chaloupka a mezi kanoistkami kralovala čerstvá mistryně Evropy do 23 let Gabriela Satková.

Našel jsem klid i v tak burácivé kulise, těší Přindiše po zisku zlata z MS

Prskavcovi se teprve podruhé v kariéře povedlo zvítězit v celkovém pořadí Českého poháru. „Jsem strašně spokojený hlavně s jízdou, kterou jsem ve finále předvedl. Cítil jsem, že je to lehká trať, takže se musí riskovat a vítězství v Českém poháru je taková třešnička na dortu,“ hodnotil olympijský vítěz, který letos na domácí půdě zvítězil v pěti ze šesti závodů.

Už pošesté v řadě celkově opanoval Český pohár kanoista Lukáš Rohan. „Té série si hodně vážím. Rád bych ji ještě protáhl, ale rok od roku je to těžší a těžší,“ dodal stříbrný medailista z loňských OH v Tokiu.