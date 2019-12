Národní agentura je vyústěním dlouhodobého požadavku sportovního prostředí na samostatnou entitu. Tímto tvrzením začala prezentace pro zástupce sportovních klubů a jednot, která se uskutečnila v listopadu na půdě České unie sportu. Časté body v diskuzi se týkaly zejména potíží v rámci rozdělování a zpracování dotací z programu Můj klub, které administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Stávající stav, kdy značné množství prostředků je vypláceno až na konci roku, je zcela nevyhovující,“ prohlásil Ivo Lukš, místopředseda nově vzniklé agentury.

Ta plánuje využít v rámci financování co nejvíce dat z rejstříku. A celý systém zejména zjednodušit a zdigitalizovat. „Je to úžasná vize, jen se musí brát zřetel na to, že v klubech pracují starší lidé, kteří si s počítačem ne zcela rozumí. Je však pravdou, že ti, kteří měli elektronickou schránku a datový podpis, tak dostali dotaci dříve,“ všimla si Jitka Peřina z karlovarské krajské organizace. „Myslím, že 95 procent klubů to bude určitě kvitovat, ale pro těch pět procent bychom měli zachovat posílání přes poštu a dopisovou formu,“ doporučil Petr Šíma, místopředseda jihomoravské organizace ČUS.

Palčivým problémem zůstává fakt, že MŠMT zrušilo dotační program na údržbu a provoz sportovní infrastruktury. „Tohle se dlouhodobě podceňuje, bohužel. Klubům chybí investice do starších hřišť nebo majetku, o který se musí starat,“ doplnil Petr Šíma. Zástupci agentury se zaručili, že provoz a údržbu sportovního zařízení klubů budou řešit.

„Pokud agentura vyhlásí program na podporu provozu a údržby majetku, udělá mimořádně záslužný krok oceňovaný všemi. Pro vlastníky a provozovatele zařízení je taková podpora moc důležitá. Nejenom pro samotnou finanční dotaci, ale zejména pro skutečnost, že tyto peníze generovaly na úrovni obcí krajů další finanční podporu ve stylu – když něco dal stát, dáme i my,“ tvrdil Pavel Suk ze Středočeské krajská organizace ČUS.

Očekávání od činnosti agentury jsou ve sportovním prostředí velká, ale do jisté míry i opatrná. „To, co MŠMT předvádělo zejména v letošním roce u programu Můj klub překonalo vše dosavadní. I agentura bude přece jenom úřad,“ dodal Pavel Suk. „Dobrovolným funkcionářům v klubech se nedá vysvětlit, proč se něco pořád musí měnit, proč samo ministerstvo nemá žádný termín, do kdy má být program administrativně vypořádán, ale pro žadatele jsou termíny a podmínky neúprosné.“

Podobně mluví také referent z Jihomoravského kraje. „Když státní rozpočet není schválen v lednu, tak se všichni bouří. Jenom kluby a jednoty musí žít v rozpočtovém provizorium do listopadu, někdy také déle,“ dodal Petr Šíma, který se základními vizemi Národní sportovní agentury seznámil také některé další zástupce ze sportovních klubů a jednot. „Vlilo nám to naději,“ doplnil.