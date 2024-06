Česko rozzáří hvězdy světové cyklistiky. V sobotu totiž pojedou v Praze L'Etape Czech Republic. V pelotonu největšího tuzemského závodu pro amatérské cyklisty je i dvojnásobný vítěz Tour de France Alberto Contador.

Alberto Contador | Foto: se svolením Markéty Navrátilové/letapeczech.cz

„Jsem šťastný, že poprvé jedu cyklistický závod v Česku. Od organizátorů z ASO jsem na pořadatele české L'Etape slyšel jen slova chvály. Za tři roky se projekt dokázal vyšvihnout z nuly na jeden z nejlépe hodnocených na světě. Těším se, až si v pelotonu popovídám s ostatními závodníky, fanoušky podél trati a v cíli,“ těšil se Contador, když si v dubnu projížděl klíčové pasáže závodu.

Legendární Španěl s přezdívkou El Pistolero je vítězem Staré dámy z let 2007 a 2009, který dvě celková prvenství slavil i na Giru a tři na Vueltě.

Slib od české hvězdičky a osm gigantů. König říká: Czech Tour bude velká

„Zapojení dvojnásobného vítěze Tour de France do našeho projektu bereme jako posun na další level. Věříme, že naše nadšení ze spojení s Albertem budou sdílet i cyklisté při závodě, stejně jako fanoušci kolem trati,“ prohlásil šéf projektu L'Etape Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák.

„Myslím, že akce jako je L'Etape Czech Republic by Tour de France jsou velmi důležité pro děti a mladé závodníky. Jsem rád, že mohu být ambasadorem a jít mladým cyklistům příkladem. Všem závodníkům budu přát hodně štěstí a doufám, že předvedou to nejlepší. Ale nejdůležitější je, abychom si to všichni užili a vzpomínali na tenhle zážitek ještě dlouho. Moc se těším, bude to krásný závod,“ uvedl španělský matador v pozici ambasadora Škoda We Love Cycling Česká republika a L'Etape Czech Republic.

Představí se i další hvězdy

Po jeho boku budou další cyklistické hvězdy. Zdeněk Štybar je vítězem etapy na Tour de France, šampionem klasik E3, Omloop a Strade Bianche či trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu. Závodu se tradičně účastní i trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková.