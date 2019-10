Global Games v Brisbane píší různé příběhy. Nejen vítězů a poražených. Ostatně, nikdy nejde pouze o výsledky. Byť i lidé s handicapem chtějí dosáhnout stejných nebo podobných věcí, jako zdraví. A v neobvyklých situacích se třeba zachovají bezprostředněji a lépe než oni. Nebo než obecně všichni ti „druzí“. Tak jako čeští cyklisté Vladislav Gittler a Robert Pudda, kteří jako první a dlouho jediní poskytli první pomoc soupeři, jehož sen o silničním závodě mužů s hromadným startem předčasně ukončil tvrdě a bolestivě místní klokan.

Před startem se řešily důsledky technických problémů z týmové časovky, ve které smolně přišli mladí Češi o reálné šance na bronzové medaile kvůli dvěma navazujícím defektům. Gittlerovi museli trenéři přenastavit kolo. Nakonec si jej vypůjčili v nouzi od vstřícných Francouzů. Když byla otázka techniky vyřešena, vyhnali trenéři cyklisty na zahřívací jízdy. Ošklivá nehoda potkala Izraelce Alona Doleva, který před Gittlerem s Puddou mířil z posledního a nejdelšího klesání do cíle. A pak se to stalo – klokan trefil Doleva, sjíždějícího zhruba sedmdesátikilometrovou rychlostí. „Tu nešťastnou srážku jsme měli přímo před očima. Bylo to ošklivé, Izraelec byl na tom špatně, museli jsme mu hned pomoct, jinak to nešlo. Naštěstí to přežili oba. On, i klokan,“ hodnotí stresující situaci Vladislav Gittler.

Krize v prvním stoupání

Samotný Gittler prožil krizi hned v prvním stoupání. Na členitém okruhu dostal křeč do nohou a než se vzpamatoval, propadl se na šestnácté místo z dvaceti startujících. To Puddovi se dařilo držet v čelní skupině, ale poté i on začal odpadávat. Naštěstí pro něj, brzo se zase potkal s Gittlerem, a ten, o kolo zpět, vědom si vlastních minimálních šancí, vytáhl mladšího kolegu zpět do čela pelotonu. V něm se český závodník udržel přesně do poloviny závodu. Poté i jeho přemohly urputné křeče a dojel si pro osmé místo. Gittler skončil desátý. Nejen českým silničním cyklistům, i těm ostatním, ujel o parník jen nezničitelný „robot“ na kole z Ekvádoru, Sarango Tufio, a suverénně zvítězil…

„Do kopců se to od začátku rozjelo až moc rychle, soupeři pořád nastupovali, já se jich i díky Vláďově nezištné pomoci snažil udržet, ale ve druhé polovině už to byl sólo závod. Přesto jsem i já spokojený a doufám, že v budoucnu to dotáhnu na medailovou placku,“ doufá Robert Pudda.

V cíli Puddu s Gittlerem pochválil trenér Gašpar, který ocenil, že závod i přes problémy nezabalili, bojovali až do konce a zároveň jako jediní ukázali okamžitý smysl pro fair play. A sice, když zastavili v zahřívacím kolečku, a pomohli zraněnému Izraelci, zatím co ostatní projížděli v plné rychlosti a bez zájmu dál. Dolev celý potlučený a otřesený do závodu samozřejmě nenastoupil

Unikátních příběhů se na Global Games napsalo a jistě ještě napíše, víc. Úsměvný byl k vidění v bazénu, když v jedné z rozplaveb postavou nevelký Američan ignoroval, že po staru, obrátce a stovce metrů následuje cíl. Plaval si již zcela osamocen ještě další stovku a organizátorům se ho nedařilo zastavit a ukázat mu, že má po závodě a co nejkratší cestou má opustit bazén. Na blocích dokonce již čekali nažhaveni další plavci. Nepomohla ani šňůra, kterou hodili přes dráhu – podplaval ji. Ale nikdo se na něj nakonec nezlobil, všem se na tvářích rozzářily úsměvy plné pochopení.