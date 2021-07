„Vidíte, takhle jsem o tom nepřemýšlel,“ poznamenal sympatický pán, který loni oslavil devadesátiny. I v tomto pokročilém věku chodí do lesa. Vždy s buzolou, čipem. Dostane mapu a hurá do závodu.

Vykysalý se věnuje sportu zvanému orientační běh.

Nesportoval odmala, kdepak. V dětství to ani nešlo. Vždyť se narodil v roce 1930, k tomu pochází z Martinic v Krkonoších. Na hranicích se Sudety bylo dusno.

„Za války opravdu nešlo nic kloudného dělat,“ řekl.

Sport ho však vždy lákal. Dostal se do Sokola, objevil se na sletu v roce 1948. Pak upřednostnil práci. „Docela se mi to vymstilo. Začaly mě trápit zdravotní problémy. Dodnes si vybavuju, jak mi primář řekl – hochu, buď půjdeš do kytiček, nebo se dáš dohromady a začneš se sebou něco dělat. Bylo jasno. Opustil jsem místo ředitele ve státním podniku Kovo dřevo elektro a ubral jsem,“ přiblížil Vykysalý.

Úspěch v Maďarsku

Navíc měl potřebné štěstí. Našel totiž orientační běh. „Když jsem začínal, chodili jsme ve dvojicích, s jednou mapou, kdy jsem si musel překreslit alespoň nějaké orientační body. Dnes už to zní bláznivě, ale my jsme se ztráceli navzájem. Volali jsme na sebe: Kde jsi, pojď sem,“ popsal.

Pravda, tenhle čím dál populárnější sport prošel dost překotným vývojem. Lepší mapy, technologické vychytávky. A ti nejlepší jsou dnes placení profesionálové.

František Vykysalý

Narodil se 18. 4. 1930, v průběhu 50. let minulého století se odstěhoval do Nové Paky, s běháním začal v Hořicích. Dnes hájí barvy klubu OK 99 Hradec Králové.

Ale zpátky k pánovi, jenž zažil spoustu příběhů a mohl by o nich vyprávět hodiny.

Tak třeba ten o mistrovství světa veteránů, kde obsadil osmé místo. „To je asi můj největší úspěch. Šampionát se konal před lety v Maďarsku, kam přijela spousta šikovných důchodců,“ usmál se Vykysalý.

Nebo o tom, jak během pandemie sportoval. Čtete správně, čiperný senior se nezavřel doma. Nezalekl se. „Závodů moc nebylo. Vzal jsem roušku a chodil jezdit na kole,“ dodal.

Ideální příklad pro ostatní (i mladší generace). „Lidé dělají chybu, když si nenajdou čas na sport. Vítězí nad viry,“ zmínil Vykysalý.

Hlavně se nezranit

Mimochodem: Vykysalý byl běhat (spíš občas popobíhat) v lese i teď o víkendu.

Co na tom, že v oblastním závodě (pochopitelně ve východních Čechách) skončil poslední. Co na tom, že ke zdolání celé trati s dvanácti kontrolami potřeboval bezmála dvě hodiny.

Hlavní je pro něj samotná účast. „Dal jsem si cíl, abych nedělal chyby a nezranil se,“ přiznal matador.

Soupeřů má v nejstarší kategorii celkem dost. Podle veteránského žebříčku je teď v Česku dalších 32 pánů, jimž už bylo osmdesát let. Těžko říct, jaké starosti teď řeší oni. Vykysalý program má. V dalších dnech se trochu netradičně posadí na gauč a zapne si televizi.

Důvod? Bude fandit. V červenci totiž na obrazovkách „poběží“ mistrovství světa v orientačním běhu, které se počtvrté v historii koná na českém území.