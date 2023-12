Skoro čtrnáct let neviděl záběry, jak si v Táboře dojel pro titul mistra světa. Za necelé dva měsíce se Zdeněk Štybar na místo činu znovu vrátí. Bude to však znamenat jeho loučení s cyklistickou kariérou.

Zdeněk Štybar se hodlá s kariérou rozloučit na únorovém MS v Táboře | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Zanedlouho osmatřicetiletý borec získal zlaté medaile v elitní kategorii v letech 2010, 2011 a 2014 a pak s úspěchem přestoupil na silnici. Bude českou hvězdou a tváří táborského šampionátu (2. až 4. února). Zároveň i lákadlem pro věrné fanoušky, kteří ho poženou dopředu.

Má spoustu zkušeností, ale nedá se očekávat, že by český hrdina mohl konkurovat současným cyklokrosařským suverénům v čele s famózním Nizozemcem Mathieu van der Poelem. Nicméně jméno Štyby má stále zvuk.

Při sledování televizního záznamu, jak vítězně projíždí cílem, se se zájmem usmíval. „Bylo to něco nepředstavitelného. Doufám, že ještě potěším fanoušky. Bylo by skvělé zakončit kariéru v první desítce, ale musím být realista,“ prohlásil jezdec, jehož v posledních letech sužovaly zdravotní problémy.

„Tenkrát mi pomohla dlouhá příprava. Už dva roky předem jsme s Radkem Šimůnkem táborskou trať testovali. Mám na to pěkné vzpomínky,“ pokračoval závodník, který v silniční kariéře startoval na všech třítýdenních závodech Grand Tour. „Teď se mi v hlavě a v přípravě všechno odehrává, jako kdybych chtěl zvítězit. A popohání mě to i v tréninku.“

A protože je mu táborský triumf z roku 2010 neustále připomínán, napadá ho, že by se pomyslný kruh v areálu Komora pěkně uzavřel.

„Asi nelze vybrat lepší lokalitu, kde se rozloučit s kariérou, než právě tam, kde se naplno rozběhla. Na rozlučku je to ideální místo,“ pravil cyklista, který v minulých dnech trénoval na Mallorce.

Zdeněk Štybar se hodlá s kariérou rozloučit na únorovém MS v TábořeZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Závodník pocházející ze Stříbra by se rád loučil v pokud možno špičkové formě. „Chci být jako dřív na vrcholu sil. To je můj cíl. Rád bych, aby tělo vydrželo dávky, které si teď nakládám, a vymáčkl z něj maximum, co v něm ještě zůstalo,“ vykládal. „A to mě žene dál a nabíjí energií, abych se posunul na dobrou úroveň.“

Všechno však není a ani nemůže být tak, jak by si přál. „Cítím záda a kolena, ale to není nic nového. Mám tréninkové manko a musím zkombinovat intenzitu s vytrvalostí, což není běžný model tréninku. Proto nejedu šest hodin v klidu, ale šest hodin s intervaly. Nicméně se domnívám, že právě tohle je ta správná cesta, jak se přiblížit cyklokrosové špičce,“ přemítal závodník žijící s manželkou a synem v belgickém Essenu.

Kvůli Táboru se nad ránem nebudí

Původně chtěl poměřit síly s cyklokrosovou elitou před MS poprvé na belgických tratích v polovině prosince. Později se přikláněl k tomu, že premiéru odloží až na čas po vánočních svátcích. Nakonec se však rozhodl vyjet už nyní na akci Robotland Cyclocross Essen.

„Potřebuju se dostat do terénářské techniky i závodního rytmu,“ uvedl Štybar, který počítá s tím, že táborský okruh si vyzkouší v lednu při mistrovství republiky.

„Jako generálku na Tábor bych pak zvolil závěrečný podnik Světového poháru v nizozemském Hoogerheide, který se jede týden před šampionátem. Potom už se na jihu Čech sejde cyklokrosový výkvět,“ líčil Štybar, jenž má na kontě etapové triumfy na Tour de France a Vueltě.

Pravděpodobní poslední akci cyklistické kariéry bere profesionálně. „Je to konečné datum, a tečka. To mě žene do tréninku, ale kvůli Táboru se nad ránem nebudím. O to se spíš postará můj syn,“ dodal s úsměvem.