Za dva měsíce se bude v jihočeském Táboře schylovat k mistrovství světa v cyklokrosu (2.-4. února). Nebude u toho chybět Zdeněk Štybar, který v roce 2010 na šampionátu v jihočeském městě slavil zlato. Pak přestoupil na silnici a nyní v místě, kde zazářil a udělal si jméno, pravděpodobně úspěšnou kariéru uzavře.

Zdeněk Štybar | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Je to na 99 procent,“ prohlásil zanedlouho osmatřicetiletý cyklista, který se stal v terénu pětkrát mistrem světa - třikrát v nejprestižnějším měření elite a dvakrát v kategorii do 23 let.

„To jedno procento si nechávám v záloze. Existují ještě jedna nebo dvě možnosti, že bych jezdil dál. Sice jsem doufal, že nyní budu moct říct úplně definitivní rozhodnutí, ale na 99 procent to bude můj poslední start v kariéře. Vnitřně jsem připravený na to, že Tábor bude mým posledním závodem kariéry,“ zmínil Zdeněk Štybar.

Nejspíš bude závodit až po Vánocích

Na šampionát se už připravuje, ale kvůli zdravotním problémům v nejbližší době závodit nebude. „Mám největší tréninkové manko, co pamatuji tak se nejspíš představím až při vánočním turné v Belgii a potom si zajedu český mistrák,“ prohlásil závodník pocházející ze Stříbra.

Štybar dojel třetí v Hongkongu. Nejspíš šlo o poslední závod silniční kariéry

O výhledu na MS se nechtěl příliš šířit. „Bylo by skvělé zakončit kariéru v první desítce, ale musím být realista. Týden dva před Táborem to bude asi hodně hektické, tím spíš, jestli tam vážně ukončím kariéru. V hlavě a v přípravě se všechno odehrává, jako kdybych chtěl zvítězit. A popohání mě to i v tréninku,“ dodal Štybar.

Nejžhavějším českým želízkem bude v únoru Kristýna Zemanová, která nedávno vybojovala v Pontchateau bronzovou medaili na mistrovství Evropy v kategorii do 23 let. „Všechno směřuju k Táboru, ale protože jsem primárně cyklokrosařka, je pro mě důležitá celé sezona,“ poznamenala.

Zdeněk Štybar s rodičiZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Zemanová by ráda další medaili

Teprve dvacetiletá cyklistka má doma v Mladé Boleslavi vystavený i cenný kov z MS. Na šampionátu v Hoogerheide skončila letos v únoru také třetí. „Ráda bych brala medaili a klidně jinou než bronzovou,“ usmívala se tmavovláska, která by v Táboře mohla těžit ze znalosti domácí tratě. „Zatím to moc neřeším, ale nebude to vůbec snadné. Konkurence se rozroste o holky z USA a Kanady.“

Na území Česka se pojede cyklokrosové mistrovství světa pošesté, přičemž v Táboře to bude počtvrté za sebou. Nejúspěšnější byl šampionát v roce 2001, kde Češi vybojovali šest medailí a Martin Bína se stal juniorským mistrem světa. O devět let později zazářil titulem v elite Zdeněk Štybar a mezi juniory Tomáš Paprstka.

Zářivá historie, šedivá současnost. Cyklokros bez Štybara, sport v úpadku

„Po famózním sportovním úspěchu v roce 2001 se podařilo v Táboře vybudovat sportovní areál Komora. Národní cyklokrosový stadion nám závidí celý cyklokrosový svět. To při naší kandidatuře sehrálo rozhodující roli při rozhodování pořadatelství,“ uvedl předseda organizačního výboru MS Petr Balogh.

Na táborské trati jsou některé pasáže pojmenované po osobnostech českého cyklokrosu, takže se tam jezdí například po Fišerově šikmé ploše, Šimůnkovou zatáčkou, skrz Štybarovu šikanu nebo po vybíhá Dlaskových schodech.

Trenér věří, že se medaile urodí

Právě posledně jmenované místo připomíná tvrdý boj v závěrečném okruhu před 22 lety, kdy Petr Dlask nezvládl na zasněžené trati konec závodu a po chybičce se musel spokojit se stříbrem. „První místo mu uteklo jen těsně, možná si to dodnes ještě vyčítá,“ zavzpomínal trenér Petr Klouček, který měl tehdy stejně jako dnes na starosti reprezentaci.

O současných jezdcích má pochopitelně největší přehled. „Nominace bude ohlášená po mistrovství republiky na táborské trati, ale o polovině jmen mám jasno už nyní,“ konstatoval. I když současný český cyklokros za světovou špičkou zaostává, Klouček neztrácí oprtimismus. „Závodí se v sedmi kategoriích. Věřím, že by se nějaká medaile mohla urodit.“