Důvod? Právě ten den by se měl český cyklista dozvědět, zda pojede slavnou Tour de France. „Tuším, že ano,“ prohlásil 34letý člen týmu Deceuninck-Quick-Step.

Zvláštní, skoro až šílená nejistota. Start ostře sledovaného závodu je totiž už za týden (29. srpna). „Doufal jsem, že nominaci se dozvíme dřív, ale bohužel,“ podotkl muž, jenž atmosféru Tour zažil už dvakrát. Poprvé v roce 2015, pak v roce 2017. Teď by tedy přidal třetí start. „Mám velkou šanci. Jde o to, abych se při mistrovství republiky nezranil. Nebo abych se nenakazil koronavirem,“ pravil.

Jen pro pořádek: původně měl pro následující období jiné plány, v návrzích stáje pro Tour nefiguroval. Nicméně v době, jako je ta dnešní, se vše mění každou hodinu. Právě proto teď myslí na příští sobotu, start v Nice a 107. ročník „Staré dámy“.

„Je to nejdůležitější akce roku. Ale není to pro mě úplně snadné. Rád jsem si závody plánoval hodně dopředu. Na půl roku, na celou sezonu. No a teď se to mění z týdne na týden,“ poznamenal s narážkou na pokoronavirový, hodně nabitý program.

Nemyslete si, že by se Štybarovi do Francie nechtělo. Jednou tam už vyhrál etapu, na což dodnes vzpomíná. Jen ví, kvůli čemu vzrostla jeho šance parťáci jet nemůžou.

Pokud jste o tom náhodou neslyšeli, tak belgický tým Deceuninck-Quick-Step potkaly hned čtyři kolize.

Zvláště pády Fabia Jakobsena a Remca Evenepoela vypadaly děsivě. „Člověk si uvědomí, že jde o život,“ pokýval hlavou Štybar.

Ale vraťme se zpátky do sedla. O možné účasti českého cyklisty svědčí to, že on sám už zná svůj úkol. „Když budu v nominaci, měl bych pomáhat Samovi Bennettovi v hromadných dojezdech. A také se budu snažit pomoci Julianovi Alaphilippeovi,“ dodal úspěšný spurtér, jenž ovšem ihned zadoufal i v nějakou tu volnost: „Taky bych se rád pokusil o nějakou etapu.“

Mimochodem, pokud se Štybar do Francie opravdu podívá, může dát v pelotonu řeč se dvěma Čechy.

Romana Kreuzigera čeká. desátý start na Tour, debut okusí Jan Hirt.

Tour pro fanoušky

Zdeněk Štybar se zároveň stal ambasadorem speciálního cyklistického závodu: už za rok Praha přivítá L’Etape Czech Republic by Tour de France. Pozor, akce není určena profíkům, tohle zápolení si mají užít lidé, co by normálně hvězdám pouze fandili. Tedy amatéři, „hobíci“. Organizátoři jim připraví trasu podobnou té na Tour.



„Bude to o emocích,“ řekl úspěšný český reprezentant.



Kromě Štybara, který pro cyklistické nadšence chystá prý i soustředění, se tváří závodu stala rychlobruslařka Martina Sáblíková. A pozor, chce ho i jet!



L’Etape Czech Republic by Tour de France je naplánována na 5. června 2021.