Úspěšný paralympijský sportovec je navíc místostarostou středočeské obce Jeneč a už roky organizuje „Vyjížďky s Michalem Starkem“ a činnost amatérského spolku Stark Cycling Teamu.

Zároveň se ale nevzdává sportovních ambicí, i když to jednu chvíli vypadalo, že kariéru už zakončil.

„Před dvěma roky jsem si uvědomil, že mi to stále slušně jezdí a je možná poslední možnost to zkusit ještě na vrcholové úrovni. Vytýčil jsem cíl vrátit se do evropských pohárů, a kam jsem přijel, byl jsem na bedně,“ začal své vyprávění Michal Stark, jehož cyklističtí přátelé nazývají „náčelník“.

Byla pro vás přední umístění překvapením?

Pochopitelně mě to potěšilo, ale chtěl jsem víc. Loni jsem zkusil světové poháry a mistrovství světa. To už nebyla taková hitparáda, ale i přes svůj věk jsem si řekl, že se o paralympiádu pokusím. Sice ji o rok odložili, ale aspoň mám víc času na přípravu. Pokud mi vydrží zdraví, určitě o ní zabojuju.

Láká vás Tokio proto, že jste chyběl v Riu?

O Rio jsem se připravil sám. Přijal jsem nabídku kandidovat do zastupitelstva. U nás v Jenči jsem vyhrál volby a stal se místostarostou. Zůstaly mi pravidelné vyjížďky nejen s partou ze Stark Cycling Teamu, a ty mě udržely v formě. Časem jsem si politickou funkci zorganizoval tak, že jsem schopný ráno nebo večer objet kvalitní trénink.

Jste silničář, ale i dráhař. V jakých disciplínách byste mohl v Tokiu startovat?

Na dráhu nemám teď moc času, takže prioritou bude časovka a silniční závod jednotlivců. Stíhačky se ale nevzdávám. Pokud to půjde, zkusím o ni zabojovat. Za optimálních podmínek bych tak mohl reprezentovat ve třech disciplínách. Ono ale bude záležet hlavně na tom, jestli si Česko vyjede body do rankingu. Jde o to, abychom měli velkou kvótu. Pokud bychom získali čtyři nebo pět účastnických míst, mohlo by mi to stačit.

Zmínil jste Stark Cycling Team, jak vznikl?

Někdy okolo londýnské paralympiády jsme spolu s Pepou Přibem z Progress Cycle založili projekt Křivoklátské vyjížďky. Nejprve jsme jezdili jen a pouze ve středu, teď už pětkrát týdně pod názvem Vyjížďky s Michalem Starkem. V létě vyrážíme v půl šesté od kláštera na Hájku, takže se to dá stihnout také po práci. O víkendech zase startujeme v deset ráno. S kamarády z Křivoklátských vyjížděk, Dušanem a Kubou, jsme pro ty, kteří chtěli i závodit, založili v roce 2014 tým, respektive společenství cyklistů a cyklistek. Ujalo se, má 26 členů a patří mezi největší amatérská družstva.

Jak se domlouváte na trase?

Na to je ideální Facebook naší skupiny. Vždycky tam připravím pozvánku s trasou. Něco takového jsem si vždycky přál. Cyklista může být nemocný, nebo být pracovně v cizině, ale až se vrátí, zase nasedne do rozjetého vlaku. Každý je vítán, nikoho dopředu neodrazujeme, ale šlapat s námi není úplně pro každého. Schází se lidé, kteří jezdí pravidelně a mají nastavené určité tempo.

Chuť, motivace a srdce

Jací jsou členové týmu?

Jsou to hobíci na vyšší úrovni, kteří startují především v závodech Unie Amatérských Cyklistů. Pěkný na Stark Cycling Teamu je to, že se jedná o sdružení lidí, kteří chtějí být spolu. Nejen se vídat na závodech a na trénincích, ale podnikat i další věci kolem. Jsme skupina kamarádů a přátel, kteří jsou schopní si pomoct. Jedná se o úplně jiný přesah, než co se děje v jiných stájích. A to se mi líbí.

Máte prostor se závodů UAC zúčastňovat?

Ze začátku jsem měl na vyjížďkách takřka stoprocentní účast, ale v posledních letech to už s ohledem na komunální politiku takové není. Jak mi přibyly zahraniční starty, v amatérských závodech se tolik neobjevuju. Když jsem ale v Česku, rád si s týmem zazávodím. Nevydržel bych jen se dívat. Musím se trochu potrápit. (směje se) Ušil jsem si na sebe bič, většina našich jezdců se za léta hodně zlepšila. Mají slušnou výkonnost a už zdaleka nepatřím mezi nejlepší. Vlastně jsem rád, když s nimi uvisím trénink.

V jakém věkovém rozpětí jsou vaši svěřenci?

V docela velkém. Nejmladší je Kačenka, které je pětadvacet. Nejstaršímu je sedmdesát. Mimochodem se jedná o bývalého reprezentanta v motokrosu Karla Holíka a zároveň o špičkového člena našeho družstva. Sice nejezdí závody, ale je to ohromný prestižák. Trápí nás v trénincích a je důkazem toho, že u nás je cyklistika pro všechny. Jezdit může každý, kdo má chuť, motivaci a srdce.

Kudy směřujete vaše tréninky?

Tras máme hodně, ale nejvíc se objevujeme poblíž Lán. Tam se nabízí spousta možností Chyňava, Běleč, Bratronice, dolů k Berounce směrem na Nižbor nebo na Zbečno a nahoru na Křivoklát. Blízko je i Karlštějn a Beroun. Tady v okolí je to jedna lepší lokalita než druhá. Záleží ale na čase. Ve všední dny trvá vyjížďka dvě, dvě a půl hodiny, o víkendech je pak prostor větší a není problém ujet stovečku. (směje se)

Nestává se, že se díky „rychlíkům“ skupina při tréninku roztrhá?

Záleží, v jakém složení se sejdeme, ale jak jsem říkal, tempo je poměrně vysoké. Samozřejmě, někdy musím napnout hlasivky, aby se někteří drželi zpátky, protože by nejraději závodili celoročně. Tréninky se ale musejí hlavně v zimě jezdit jemněji. Balík se neroztrhá, ale naopak na sebe čekáme. Pokud někdo nezvládá tempo, ostatní zastaví někde na kopci. Když přijde defekt, část parťáků se kamarádsky vrátí, aby pomohli.

Trefuji se do černého, když řeknu, že styl kamarádské cyklistiky je vám hodně blízký?

Popravdě mě dost naplňuje. Nejvíc jsem to poznal na začátku koronavirové pandemie, kdy jsem nějakou dobu jezdil sám. Odvykl jsem si šlapat bez přátel a byl jsem z toho celý smutný. Ve skupině tréninky jinak utíkají, je u toho legrace a člověka to víc baví. V kondici jsem se nejspíš udržel právě díky lidem z týmu. Proto mi to pořád jezdí.

Michal Stark



První paralympijské hry absolvoval v Barceloně 1992. Od té doby se největšího svátku handicapovaných sportovců zúčastnil ještě pětkrát, naposledy v Londýně 2012. Doma má bronz ze stíhačky na hrách v Sydney 2000. Kromě toho na silnici a dráze posbíral 22 medailí, stal se mistrem světa i Evropy. K tomuto výčtu je třeba připočíst i účast na zimní paralympiádě 1994 v Lillehameru, kde se představil jako lyžař.