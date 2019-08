Český pár přitom na turnaji v ruské metropoli prohrál prvních pět setů, ale chytil se při vítězném obratu ve čtvrtečním záchranářském duelu na závěr základní skupiny proti domácí dvojici Darja Rudychová, Ksenija Dabižová. V 1. kole play off na to dnes Kubíčková s Kvapilovou, jež předloni v Lotyšsku vybojovala evropské stříbro s Kristýnou Kolocovou, navázaly triumfem nad finskou dvojicí Riika Lehtonenová, Niina Ahtiainenová 21:14 a 21:18.

A v osmifinále proti francouzskému páru Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová Češky prodloužily vítěznou sérii už na šest setů. Nejprve v dramatické koncovce a po čtyřech setbolech zvítězily 23:21, načež do druhé sady vstoupily šesti body za sebou a zlomené soupeřky deklasovaly 21:11. Od 20:15 se pokusí přejít přes Švýcarky Joanu Heidrichovou a Anouk Vergéovou-Dépréovou do sobotních bojů o medaile.

Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou naopak ze šampionátu vypadly hned v 1. kole play off. Od pondělního vítězství v úvodním zápase turnaje prohrály třetí utkání za sebou, řeckému páru Vasiliki Arvanitiová, Panajota Karakuniová podlehly na úvod vyřazovacích bojů hladce 11:21, 16:21 a obsadily dělené 17. místo.



Až v podvečer zasáhnou do play off Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem coby vítězové základní skupiny. V osmifinále narazí od 17:00 SELČ na Italy Adriana Carambulu a Enrica Rossiho, kteří dopoledne udolali v nejdelším duelu dosavadního šampionátu dvojnásobné vicemistry Evropy Alexandrse Samoilovse s Janisem Šmedinšem z Lotyšska. Mečbol proměnili po 59 minutách hry a zvítězili 19:21, 22:20 a 18:16.