Odletět uprostřed prázdnin na zimní turnaj? I to je možné… Sestry Annu a Magdalénu Dostálovy čeká unikátní dobrodružství. Nejdříve ve čtvrtek v Argentině rozehrají snow-volejbalový turnaj, následně se v Brazílii zúčastní beachvolejbalové akce. „Bude to šílené. Něco podobného nikdo před námi asi neabsolvoval,“ prozradila Anna Dostálová. Sesterský tým posílí ještě Šarlota Svobodová.

Sestry Dostálovy na snow-volejbalovém turnaji | Foto: archiv sportovkyň

Z minusových teplot a horského prostředí do veder na pláž. Velmi náročný program budou mít sestry Dostálovy. Ve čtvrtek začnou v argentinském Bariloche snow-volejbalový turnaj. Kdesi v Andách a na sněhu. Půjde o první Světový pohár, který se uskuteční mimo Evropu. „Nemohly jsme si to nechat ujít. Jen jsme hledaly dalšího blázna, který do toho uprostřed léta s námi půjde,“ vyprávěla Anna Dostálová, jak našla do týmu talentovanou Šarlotu Svobodovou.