Je to logické. Funkci šéfa Národní sportovní agentury převzal po chaotické vládě Milana Hniličky a nutno uznat, že zánovní instituci vrátil (alespoň částečně) důvěryhodnost. Zároveň se nebojí jít do konfliktu a mluvit o ožehavých problémech.

„Český sport byl 30 let zanedbáván a přede mnou je mnoho úkolů, takže vítězství v této anketě beru zejména jako impuls pro mou další práci pročeský sport,“ říká Neusser. Sám by největší „hráče“ českého sportu hledal spíš mezi politiky. „Když si vezmeme současné problémy českého sportu, mezi které patří velmi zanedbaná a chybějící sportovní infrastruktura, považuji osobně za nejdůležitější lidi pro český sport pana premiéra Fialu a pana ministra financí Stanjuru, protože bezstátních prostředků nedokážeme situaci s chybějícími sportovištěmi napříč republikou nijak vyřešit.“

Podle Neussera jsou hlavní potíží českého sportu – jak jinak – finance. Přesněji řečeno jejich nedostatek.

„Musíme jednoznačně navýšit rozpočet českého sportu, protože nám na mezinárodní scéně ujíždí vlak a velikostně srovnatelné země, jako je Švýcarsko, Maďarsko, Rakousko, investují ročně do sportu desítky miliard.“

Skokani žebříčku

Daniel Křetínský

Spolumajitel pražské Sparty, mediální magnát a jeden z nejbohatších Čechů zamířil do nejvyšších fotbalových pater, když majetkově vstoupil do londýnského klubu West Ham United. Co na tom, že na Letné mu sportovní úspěch jaksi stále uniká.

Jaroslav Tvrdík

Ať už někdejšího ministra obrany uznáváte, nebo mu nemůžete přijít na jméno, nedá se popřít, že pod jeho taktovkou (a díky čínským milionům) se ze Slavie stal neotřesitelný vládce českého fotbalu. Válí i na evropské scéně.

Daniel Beneš

Nepatří mezi bývalé sportovce, nesedí na svazu. Jeho vliv je přesto obří: ČEZ je totiž jedním z největších sponzorů sportu v Česku. A kdo by nechtěl být zadobře s někým, kdo rozděluje desítky milionů. Obzvlášť během energetické krize.

Nováčci žebříčku

Jaromír Jágr

Své Kladno drží jakž takž nad vodou, stal se i členem hokejové „vlády“, tedy svazového výkonného výboru. Klíčový je ale hlavně jeho neformální vliv: ať už se jeden z nejlepších hokejistů všech dob vyjadřuje k čemukoli, vždy se vyplatí naslouchat.

Petr Fiala, Petr Gazdík, Zbyněk Stanjura

Covidová krize jasně ukázala, jak je pro sport důležité, aby měl zastání v nejvyšších politických patrech. Dvojnásob to bude platit nyní, kdy státní rozpočet čekají masivní škrty.

David Vaněk

Vliv šéfa sázkového obra přesahuje české hranice a uplatňuje se v celé střední Evropě. V tuzemsku je k nepřehlédnutí spojení Fortuny se dvěma nejvyššími fotbalovými soutěžemi.

Lenka Bradáčová

Na první pohled vypadá ve sportovním žebříčku trochu podivně, ale právě nejvyšší státní zástupkyně je ústřední figurou ve snaze rozmotat zpuchřelou pavučinu korupčních vztahů v českém fotbale, kterou po léta tkali Roman Berbr a spol.

Ivo Rittig

Muž s vizáží bodrého strýce a pověstí mistra zákulisních pletich a kšeftů je ve světě sportu zaháčkován tak trochu po „rittigovsku“: ví se o něm, že je milovníkem MMA, v němž se pohybuje už léta a dokáže leccos zařídit. Jeho koněm je miláček bulváru, zápasník Karlos Vémola.

Odpadlíci žebříčku

Filip Šuman

Loni po víc než dvaceti letech skončil ve funkci šéfa florbalu, v ČOV má na starost neolympijské sporty.

Petr Syrovátko

Vlivnému podnikateli stále patří extraligoví Bílí Tygři Liberec, v hokejovém prostředí jsou ale i těžší váhy.

Miroslav Pelta

Víc času než fotbalem dnes někdejší svazový boss tráví u soudů a snahou vyhnout se vězení. Jeho vliv zákonitě upadá.