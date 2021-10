Richard Zelinka je v jednadvaceti letech světovým šampionem na koloběžce a influencerem, jehož kousky sledují na sociálních sítích desítky tisíc obdivovatelů. Už na základní škole vydělával více než jeho učitelé. Přesto se „nezbláznil“. „Jsem rád, že můžu prezentovat náš sport. Chtěl bych, aby se děti zvedly od počítačů a začaly se hýbat. Koloběžky jim můžou změnit život, stejně jako mně,“ uvedl Zelinka, který připravil pro projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny Díky za VZPruhu zajímavé video.

Richard Zelinka je mistrem světa na koloběžce. | Foto: archiv R. Z.

Start měl raketový. Už ve čtrnácti letech dostával první nabídky od sponzorů – přáli si, aby své kousky předváděl právě na jejich koloběžce. „Uvědomil jsem si, že mi to vážně jde. Začal jsem vydělávat velmi slušné peníze,“ přiznává. Někomu by se z nich možná zamotala hlava, on se výjimečně necítil. „Cíle mám vysoké. Pořád vidím rezervy, nepřijdu si lepší než mé okolí,“ sděluje pro VZP. „Náš sport se rozrůstá, je v něm pořád větší konkurence… Některé děti po třech letech dělají to, na co jsme my potřebovali deset.“