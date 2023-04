Premiérové tituly v Pardubicích. Mistry ČR v půlmaratonu se stali poprvé v kariéře Jakub Zemaník a Eva Filipiová. Absolutními vítězi Pardubického vinařského půlmaratonu se v sobotu stali Keňan Hillary Kimaiyo a Natalija Semenovyčová z Ukrajiny.

V Pardubickém vinařském půlmaratonu si tituly rozebrali noví šampion | Foto: Jan Houska/ČAS

Zemaník doběhl za šesti cizinci v čase 1:07:00 a o 25 sekund porazil obhájce prvenství Jiřího Homoláče, který mohl na této trati získat čtvrtý titul.

„Čas není moc extra, protože místy foukal silný vítr a víceméně jsem celou dobu běžel sám,“ uvedl vítěz pro web atletického svazu. „Prioritou pro mě byla medaile. To že se povedl titul, je bonus,“ usmíval se svěřenec trenéra Vladimíra Černého.

Na flop jsme zírali s vykulenýma očima, vzpomíná na Fosburyho Jaroslava Řezáčová

Vítkovický vytrvalec si lépe rozložil síly než Homoláč, který doběhl druhý stejně jako před dvěma týdny na Pražském půlmaratonu. Tam ho začátkem dubna porazil Patrik Vebr. „V závěru jsem měl dost sil a viděl, jak Jirka zpomaluje. Divil jsem se, že to šlo tak snadno,“ popsal vítěz rozhodují okamžiky.

Vítězka si myslela, že bude třetí

Sedmatřicetiletá Eva Filipiová vyzrála na mladší soupeřky v čase 1:19:45 a radovala se z největšího úspěchu v kariéře. „Oproti mladším holkám mi chvíli trvá trvá než se rozeběhnu. Na rozjezd potřebuju asi deset kilometrů,“ vyprávěla brněnská atletka.

Když necelá dva kilometry před cílem předbíhala Gabrielu Veigertovou, netušila, že se posouvá do čela ženského půlmaratonu. „Říkala jsem si, že budu mít ohromnou radost, když to bude třetí místo. Že bych mohla být první, tak to mě vůbec nenapadlo,“ smála se vytrvalkyně, která vystoupila na pódium dvakrát. Skončila totiž třetí v absolutním pořadí.