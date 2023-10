O nejlepší letošní výsledek českého triatlonu se postarala Tereza Zimovjanová. Na světovém poháru v čínském Čcheng-tu obsadila sedmadvacetiletá triatletka výborné páté místo. Z vítězství se radovali Italka Bianca Seregniová a Němec Tim Hellwig.

Tereza Zimovjanová atakovala na SP v Čcheng-tu stupně vítězů | Foto: triatlon.cz

Zimovjanová dosud neprožívala šťastný rok, bojovala se zdravotními problémy. Výsledkově se jí moc nedařilo, ale na závěr sezony vyrazila do Asie na tři závody světového poháru. A hned první jí vyšel skvěle.

Umístění české reprezentantky je o to cennější, že se závodilo na olympijských distancích, díky čemuž si připsala slušnou bodovou porci do olympijské kvalifikace. „Mám fakt radost! Byla jsem silná ve všech disciplínách, takže jsem poskládala super závod. Je to můj nejlepší výsledek ve světovém poháru,“ uvedla ve svazové zprávě.

„Těším se na další závody Asie Tour - v pondělí odlétám do Jižní Koreji, takže se musím soustředit na dobrou regeneraci,“ pokračovala Zimovjanová, která po 1500 metrech plavání šla z vody na 12. místě se ztrátou 48 vteřin.

Z depa vybíhala první

„Hodně důležitý byl pro mě druhý plavecký okruh, kdy jsem se posunula dopředu, takže jsem pak na kole jela v klidu v prvním balíku,“ popsala jeden z klíčových momentů závodu.

Z bicyklu seskakovala po 40 kilometrech na páté pozici, z depa ovšem vybíhala ve velmi teplém počasí jako první! „To jsem teda úplně nečekala a byla z toho trochu zmatená,“ smála se.

„Když mě pak předbíhaly soupeřky, vždycky jsem s každou chvíli běžela. Ale druhou půlku už jsem byla sama a snažila se spíš udržet tempo. V posledním okruhu mi došlo a musela jsem se hodně snažit, abych pátou pozici udržela. Jsem hlavně ráda, že jsem se po letním zranění nohy rozběhala.“

Před početným davem fanoušků proběhla cílovou rovinkou pátá, když ji od medaile dělilo 56 vteřin a od italské vítězky 1:40.