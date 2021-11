Nejen pro africký kontinent, kde má cyklistika stejné postavení jako fotbal a v roce 2025 se tam bude konat mistrovství světa, je to tragická událost. Ztrátu mladé a oblíbené sportovkyně oplakává celý svět.

„Její vášeň, laskavost a nesmírný talent jsou velkou ztrátou pro celou cyklistickou komunitu,“ napsala na Twitter generální ředitelka Mezinárodní cyklistická unie Amina Lanayaová.

Desiet ?



With her constant smile, kindness, respect and deep passion for cycling, Desiet Kidane Tekeste ?? was a rising young talent who will be greatly missed.