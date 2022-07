Dojatá Kuříková se při hymně rozplakala. Za životní triumf vděčí slavnému kouči

„Mám ohromnou radost. Znamená to pro mě spoustu do bodů do žebříčku v olympijské kvalifikaci,“ jásala triatlonistka. Pro českou reprezentantku je vítězství na olympijské trati povzbuzením před mistrovstvím Evropy v Mnichově a domácím závodem Světového poháru v Karlových Varech.

Volár obsadil 35. místo

V závodě mužů šel Jan Volár z vody na 29. pozici se ztrátou 21 vteřin na nejlepší plavce. Díky tomu absolvoval cyklistickou část v početné první skupině, která čítala 44 závodníků. Český reprezentant přitom aktivně pracoval také na jejím čele, z kola pak ale seskakoval jako jeden z posledních.

Za den uběhl 161 kilometrů. Zástava srdce ve mně probudila bojovnost, říká Krška

Do běžecké části vstupoval Volár ze 41. příčky, když druhé depo opouštěl se ztrátou 15 vteřin na vedoucího Němce Jonase Schomburga. Český reprezentant proběhl cílem na 35. příčce, o 4 minuty a 9 vteřin později než vítězný Španěl Baxter Cabrera.