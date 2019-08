Jeden z nejlepších světových lezců Ondra považoval postup na olympiádu za nejdůležitější úkol na světovém šampionátu v japonském Hačiodži, který byl pro sportovní lezce první šancí probojovat se na premiéru svého sportu pod pěti kruhy.

Kvalifikace kombinace pro něj ale nezačala dobře. V rychlosti časem rovných devět sekund výrazně zaostal za svými možnostmi, při měření sil se specialisty byl v sobotu o více než sekundu rychlejší. Skončil tak poslední z dvaceti závodníků bojujících o postup do osmičlenného finále.

V boulderingu přidal Ondra šesté místo, když se na třech cestách dostal až na vrchol, ale při čtvrté nezapsal ani zónu. V boji o finále i olympiádu potřeboval vzhledem k násobení pořadí výrazný výsledek v obtížnosti, která je jeho nejsilnější disciplínou a ve které na tomto šampionátu získal světový titul.

Šestadvacetiletý brněnský rodák lezl velmi rychle a dostal se na chyt 34+, než mu uklouzla noha a v jeho tváři se zračilo velké zklamání. Jen dva závodníci ale vylezli výše a třetí místo v obtížnosti by Ondrovi stačilo k postupu do finále i na OH. Pak ale rozhodčí odhalili v jeho postupu technickou chybu, uznali mu jen chyt 10 a Ondra skončil v obtížnosti devatenáctý. V kvalifikaci kombinace za sebou nechal jen dva soupeře.

Další šance na podzim

K postupu na OH vzhledem ke čtyřem Japoncům ve finále stačilo desáté místo. Ondra by měl mít další šanci na přelomu listopadu a prosince ve francouzském Toulouse, kam bude pozváno dvacet nejlepších dosud nekvalifikovaných závodníků z letošního Světového poháru napříč disciplínami. Tam se utkají o šest míst. Jedno místo bude k dispozici na jaře 2020 na ME.