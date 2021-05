Na tribunách multifunkční arény v Jacksonville se o uplynulém víkendu mačkalo patnáct tisíc lidí (přesně 15 259). Nevídané a kritizované.

Vůbec poprvé od začátku pandemie koronaviru dal nějaký americký stát zelenou pro tak velký počet diváků (uvnitř). Mnozí v tom vidí světlo na konci tunelu a doufají, že právě UFC může jít příkladem. „Už loni jsme dokázali, že lze udělat bezpečný podnik. Teď vidíte, že to jde i s diváky,“ kasal se Dana White, šéf UFC.

Událost přilákala i spoustu celebrit. Fotografové zachytili hráče amerického fotbalu Toma Bradyho. Přišla i herečka a modelka Megan Fox. „Díky. Bylo to šílené,“ okomentovala večer bruneta známá mimo jiné díky filmu Transformers.

Jakmile padla dobrá rána, celý stadion vibroval nadšením. Euforie, řev… „Ať se každý rozhodne, zda chce mít roušku. Nechávám to na lidech,“ líčil White.

Takový vzkaz jako by přišel z jiné dimenze. Ostatně i některá média za oceánem organizaci zpochybnila. „Obrovský risk,“ zaznělo.

Je to byznys

Kritika přišla i z „vlastních“ řad. Jed Meshewz z magazínu MMA Fighting zmínil, že tady rozhodně nešlo o fanoušky. „Tohle se neděje proto, že by bylo už bezpečno, nebo snad že by to potřebovali místní na Floridě. Děje se to kvůli chamtivosti a egu jednoho člověka.“

Ano, tak zní protiargument. UFC je byznys, obří továrna na peníze.

Kupříkladu Procházka si za loňský debut, který se odehrál v Emirátech a bez diváků, vydělal asi 3,5 milionu korun.

Přispívají sponzoři, ale hlavně diváci. Za místo na tribuně se při nejzajímavějších akcích v USA platí astronomické částky. Norma? Tisíc dolarů, lepší místa přijdou na mnohem víc. Jeden takový večer vynese až dvacet milionů dolarů.

A potom jsou tady televize plus placené výstupy, které generují další miliony. Ostatně také v Česku si na Procházkův výkon musíte předplatit kanál Premier Sport. Je v balíčku O2 TV nebo Telly.