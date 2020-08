Dlouholetý reprezentant byl vidět v duelech proti Chomutovu, který vstupoval do nadstavby jako lídr. Díky Mertlovu odpalu šli Hroši od začátku do vedení, podobný výkon zkušený pálkař předvedl také v odvetách. Havlíčkův Brod v Chomutově vyhrál 2:1 a 5:1. Metrlovi se dařilo i proti Locos Břeclav, kde přispěl k vítězství 10:0 a 9:4. Celkově si za víkend ve 12 startech na pálce připsal pět úspěšných odpalů a zařídil 5 bodů.

Reprezentační catcher přešel do Havlíčkova Brodu společně s Tomášem Kleinem ze Spectra, které nyní hraje ve skupině o udržení v extralize. „Máme pomoci klukům hlavně na pálce. Přišla nabídka a po konzultaci s trenéry jsme na to přistoupili. Rozhodli jsme se dát větší prostor našim mladším softbalistům, aby se naučili hrát sami za sebe. Já budu mít s Tomášem zároveň možnost hrát vyrovnanější zápasy,“ vysvětlil Mertl, který se u Hrochů sešel s nadhazovačem Michalem Holobrádkem. Právě jemu dělal catchera na loňském mistrovství světa v České republice.

„Michal je skvělý skromný kluk, dává softballu všechno a na jeho výkonech je to vidět. Catchera mu tady nedělám, protože má v Brodě svého a spolupráce jim funguje. Není důvod to měnit,“ upřesnil Mertl, který má s Hrochy nejvyšší ambice. „Chceme postoupit do play-off a tam se umístit co nejvýše.“

Nadstavba pokračuje za čtrnáct dní. Hroši v sobotu 22. srpna cestují opět na sever Čech, tentokrát do Mostu. V neděli 23. srpna pak od 13 hodin hostí v Hippos aréně pražské Tempo. Do semifinálového play-off postoupí čtyři nejlepší celky.