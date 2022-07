Kanoistkám nesebralo zlaté medaile ani šest trestných sekund za doteky branek, domácí Německo na ně na druhém místě ztratilo vteřinu a půl. "Mám z toho obrovskou radost, jsem ráda, že jsme obhájily titul a ukázaly tady Němcům, že jim to všechno nepatří. A i přes to všechno, co jsme udělaly na začátku, je vidět, že jsme zachovaly klidnou hlavu a že to umíme za jakýchkoli okolností," řekla novinářům Gabriela Satková.

"Jsem za to hrozně ráda, protože ten pocit po dojetí nebyl dobrý, navíc v cíli není výsledková tabule, takže jsme byly zklamané. Ale pak přišli ostatní z týmu a ptali se, proč jsme tak smutné," líčila Martina Satková.

Fišerová prohlásila, že domácí trať vždycky sedí závodníkům, kteří na ní natrénují nejvíc. "Ale myslím, že jsme tady strávily hodně času a hodně tréninku a z toho myslím, že i pramenilo to dnešní vítězství. V cíli jsme ani jedna nevěděly, co si máme myslet, na co by to tak mohlo stačit. A je to neuvěřitelné začít takhle mistrovství světa," doplnila Fišerová.

Tuňák to pokazil

Sedmnáct setin sekundy naproti tomu chybělo k medaili kajakářské trojici, kterou spolu s olympijským vítězem Jiřím Prskavcem tvořili Vít Přindiš a Ondřej Tunka. Na medaili kajakáři nedosáhli ani loni v Bratislavě.

Dvě trestné vteřiny za dotek branky si připsal Tunka. "Jo, já jsem na to zvyklý, už jsem si to někdy zažil a vím, co mě bude čekat. Jsem na to připravený,“ prohlásil s úsměvem Tunka. "No jo, Tuňák to pokazil. Ne, já myslím, že jsme to nechali v první části a pak jsme celkem jeli, co jsme chtěli, ale ty výkony byly vysoko, tak to nestačilo. Rozhodně můžu mluvit o zlepšení oproti loňskému roku,“ dodal Prskavec.

Kajakářky Fišerová, Antonie Galušková a Barbora Valíková byly čtvrté, od bronzu je dělily necelé dvě sekundy. Kanoisté Lukáš Rohan, Václav Chaloupka a Vojtěch Heger nenavázali na loňské stříbro a dojeli šestí.