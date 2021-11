Zlatý stafylokok mu po plastice vyžral nohu. Hrozilo mu, že o ni přijde. Pokorný však zaťal zuby a představoval si, že je v oktagonu. Nakonec přemohl i „zlaťáka“ a po rekonstrukci kolene nechal všemu volný průběh. Došlo to až tak daleko, že se může vrátit. „Upřímně řečeno, poté co jsem ukončil kariéru, tak jsem s návratem nepočítal. Postupem času, kdy jsem dováděl s dcerkou, tak jsem vnímal, že koleno je den ode dne stabilnější a stabilnější. Mohl jsem ho postupně více zatěžovat. Přidával jsem mu ale nenásilnou formou, až jsem dospěl do stádia, že jsem se přestal o to koleno bát,“ říká Jaroslav Pokorný v unikátním rozhovoru pro Deník.

Původně královéhradecký judista si bude chtít zpříjemnit návrat do světa MMA vítězstvím nad Milosem Janičičem z Černé Hory.

Oktagon s elitou MMA se poprvé představí v Pardubicích. Co na to jako Východočech říkáte?

Je skvělé, že se taková akce po dlouhé době ukáže ve východočeském regionu. Jsem rád, že se v Pardubicích, kde se v minulosti podobné galavečery konaly, může předvést česká špička. Navíc dorazí spoustu mých kamarádů, kteří to mají kousek. V Pardubicích vždy panovala dobrá atmosféra. Určitě se těším.

Pro vás ale nebude nic nového bojovat právě v Pardubicích.

Na české scéně vždy bylo více organizací. Východní Čechy mají celkem úspěšné bojovníky. Takže se posbírali domácí fighteři a mohli jsme se ukázat před pardubickým publikem. Ať už v jedné či druhé organizaci. Určitě má MMA v Pardubicích své místo. Shodou okolností jsem v enteria areně svedl svůj poslední boj před zraněním. Na začátku října 2018 s Mochamedem Machaevem.

Do kolotoče MMA se vracíte po tříleté pauze. Na oktagon v Pardubicích jste si počkal, či se jedná o náhodu?

Původně jsem se chtěl vrátit až po novém roce. Své přání jsem tlumočil Ondrovi Novotnému, který je spoluvlastníkem organizace Oktagon MMA. On mi ale oznámil, že na začátku listopadu dělá Pardubice. Neváhal jsem a okamžitě uspíšil svůj návrat, protože Pardubice jsou pro mě srdcová záležitost a domácí prostředí. Šanci bojovat první zápas doma si nemohu nechat uniknou (úsměv).

Hrozila mu amputace nohy

Proč jste měl tak dlouhou přestávku?

Když jsem při tréninku seskakoval z bedny, tak jsem si přetrhl přední křížový vaz. Musel jsem na plastiku a po operaci jsem chytil závažnou infekci zlatého stafylokoka. Infekce mi napáchala v koleni obrovské škody. Vyžrala mi nejen tu nahrazenou část vazu ale i chrupavku. Nejdříve jsem se musel zbavit té infekce, což se dělo ve velkých bolestech.

Kolik jste prodělal celkem operačních zákroků?

V rozmezí dvou let jsem absolvoval šest operací pravého kolene.

Stačil jste mezi nimi nějak rehabilitovat?

Po každé operaci jsem věřil, že už je tou poslední. Takže člověk už se připravoval na to, že bude cvičit. Jenže vždy nastala nějaká komplikace, která mě vracela na začátek. Poslední operace odhalila koleno v tak vážném stavu, že už nepůjde v MMA pokračovat. I když jsem nechtěl, donutilo mě to ukončit kariéru. Na druhou stranu se jednalo o nejlepší rozhodnutí.

Počkejte, jak tomu mám rozumět?

Přestal jsem myslet na návrat a tím kolenu dopřál zasloužený oddych. Po delším odpočinku se koleno tak zlepšilo, až mě začaly svrbět ruce. A zase jsem se chtěl vrátit.

Člověk musí být hrozně silný, když se neustále vrací a pak přijde ťafka. Čerpal jste v tomto ohledu zkušenosti z bojů v kleci?

(usměje se) Záleží na osobnosti toho člověka. A také chuti vrátit se tam, kde to máte rádi. Nechcete se svého sportu vzdát. Uděláte všechno, abyste to dokázal.

Jak je známo, zlatý stafylokok útočí na oslabený organismus. Pokud bakterie napadne tělo, může to skončit až smrtí. Nehrozila vám například amputace končetiny?

Nebyl bych první ani poslední, komu by řezaly nohu. Infekci jsem léčil dlouho, antibiotika nezabírala. Koleno bylo napuchlé jako dýně. CRP hodnoty zánětlivosti těla jsem měl tak vysoké, že mi hrozila i sepse. Nikdo mi přímo neřekl, že je to na amputaci, ale člověk tušil, že je vysoká pravděpodobnost o nohu přijít.

Co vás hnalo dopředu a kdy se zdravotní problémy přes vás přehnaly?

Problémy se přehnaly po poslední operaci, kterou dělal v Olomouci pan doktor Neoral. Jednalo se o transplantaci chrupavky. Po ní jsem dlouho cítil v koleni bolest. Zásluhou odpočinku ale přešla.

Dcera hnacím motorem

Uvažoval jste, že byste se mohl ještě někdy do klece vrátit?

Upřímně řečeno, poté co jsem ukončil kariéru, tak jsem s návratem nepočítal. Postupem času, kdy jsem dováděl s dcerkou, tak jsem vnímal, že koleno je den ode dne stabilnější a stabilnější. Mohl jsem ho postupně více zatěžovat. Šel jsem třeba s kamarády na Sněžku a vystoupal až na její vrchol. Přidával jsem mu nenásilnou formou, až jsem dospěl do stádia, že jsem se přestal o to koleno bát.

Pocítil jste starou pravdu na vlastní kůži. Všechno špatné bylo pro něco dobré. Mohl jste se naplno věnovat rodině…

Dcera pro mě byla tím největším hnacím motorem. I když mám teď před sebou první zápas po zranění, tak je Eliška pro mě na prvním místě. Myšlenky na návrat mi ulehčila. Je ale pravda, že nebylo dne, kdybych na fighterský svět nemyslel. Kariéru jsem neukončil, že bych chtěl, ale protože jsem musel.

Přišel jste o tři roky v prostředí MMA. Není možné, že by vám ujel vlak? Jak bude těžké v šestatřiceti naskočit do rozjetého rychlíku?

Úpolové sporty dělám již od šesti let. Nasbíral jsem spoustu zkušeností na to, abych se mohl vrátit. I když souhlasím s tím, že tříletá pauza je hodně. Odešel jsem však de facto na vrcholu a v dobré formě. Jsou věci, které se nezapomínají a dají se oprášit. Pokud proti mně bude stát mládí, na mé straně budou zkušenosti.

V Pardubicích se vám postaví Janičič. Jak byste charakterizoval soupeře a čím ho můžete zdolat?

Jedná se o mladého a dravého klučinu, který míří k vyšším metám v MMA, než mám teď já. Pro restart mé kariéry je to hodně těžký soupeř. Na svém kontě má třináct vítězství a všechny zápasy ukončil před limitem. Myslím si ale, že bych ho mohl dokázat zastavit. Jeho styl je takový, že tlačí. Já také neumím dělat krok vzad, takže očekávám parádní výměnu. Můžeme spolu udělat nádherný boj, který by mohl aspirovat na zápas večera. Věřím, že odejdu s rukou nahoře já.

Oktagon MMA patří mezi mladší odvětví, jak jste se dostal k fighterům?

Od šesti let jsem se věnoval judu. Byl jsem v dorostenecké, juniorské i seniorské reprezentaci. Přišlo ale období, kdy se lámal chleba. Ve třiadvaceti letech jsem byl dobrý na republikové úrovni, ale na světovou judistickou elitu jsem neměl. Vždycky po tréninku juda jsem šel na trénink MMA, což bylo v jedné tělocvičně. Pomáhal mi ke zlepšování kondice i v judu. Dostal jsem se k MMA nenásilnou formou. Pak mě ale pohltilo a začalo bavit více než judo.

Jedna věc je něco někoho bavit a ta druhá brát to zcela vážně. Kdy k tomu došlo ve vašem případě?

Je pravda, že v prvních čtyřech zápasech v MMA jsme těžil z judistické minulosti, kdy jsem uměl házet. Bral jsem to jako koníček v příjemné komunitě lidí. Jednoho dne mě ale čekal zápas v Německu. Tam jsem dostal takový kotel. Soupeř mě nejen zbil, ale hlavně otevřel oči. V tom smyslu, že pokud tento sport nezačnu brát vážně, dostanu často nařezáno. Tak jsem vsadil jedinou kartu na MMA a od toho zápasu brát nový sport poctivě a s plnou vážností. Postupem času se MMA vyvinul v profesionální sport a rovněž já se začal chovat jako profesionál. Chtěl jsem především získat titul šampiona GCF, abych se stal českou jedničkou.

Vymyslel disciplínu judobox…

Co vás na MMA nejvíce přitahuje?

Nejvíce mě přitahují emoce, které jsou uvnitř oktagonu. Ať už je to adrenalin, nebo bolest, kterou necítíme tolik jako lidé, kteří dostanou obyčejnou ránu. Zároveň vám buší srdce úplně jinak. Nebo, že se furt připravujete na výkon. Lépe slyšíte, lépe vidíte. Cítíte se jako superman. Jsou to emoce, které nejdou ničím jiným nahradit. A myslím si, že to nedokáže žádný jiný sport nahradit. Jedná se o takové zvířecí a lovecké instinkty.

MMA je také férové odvětví, které není pro zbabělce ve smyslu: Jdu rány rozdat s rizikem, že je také schytám…

Kouzlo bojových sportů je v tom, že jsou pro tělo přirozené. Přestože chodíme do práce a vyděláváme peníze k zabezpečení rodiny, tak v sobě máme zakořeněno, že dříve jsme lovili mamuty. Máme v sobě také zakódované, že člověk umí buď bojovat, nebo utíkat…

Nicméně rovněž se jedná o krvavý sport. A to doslova. Proč vy bojovníci i někteří lidi mají od gladiátorských bitev ve starověku rádi krev?

Popravdě nevím, jestli lidi přitahuje jen ta krev. Takovou vášeň v tom zase nevidím. Lidi spíše přitahuje fakt, že vidí dva chlapi nebo i ženské, které si to chtějí rozdat na férovku a porovnat si své síly. Jsou zvědaví na to, kdo bude z té dvojice silnější.

K vašemu sportu patří i výhrůžky směrem k soupeři sdělované přes média. Za jakým účelem?

Souboj začíná před zápasem v kleci. Snažíte se svému soupeři trochu rozhodit psychiku. Mně osobně nějaká velkohubá prohlášení nechávají klidným. Já rozhodně nebudu někomu vzkazovat, že mu urvu hlavu, nebo ho zabiju (úsměv). Na to už jsem vážně starý. Jasně, byly zápasy, kdy jsme se s protivníkem štengrovali na sociálních sítích. Já spíše volím vtipnější formu. Takový anglický humor. A je tu ještě jedna důležitá věc. Lidi baví to, že zápas má nějaký příběh a emoce už předem.

V civilním povolání jste policista. Připouštíte si možnost, že v kleci si můžete vybít to, co v zaměstnání nemůžete?

(směje se) V civilním životě jsem klidný člověk. Nemám potřebu si vynahrazovat v kleci, když nemohu někoho seřezat v práci obuškem. Jsou to dvě úplně jiné sféry, které se nedají srovnat.

Jak hodně je tenký led, když vás někdo napadne při výkonu povolání a vy nesmíte použít chvaty z MMA?

Ulice a profesionální stránka jsou odlišné. Samozřejmě, některé věci mohu použít, protože mi jsou bližší a mám je zažité. Nicméně jako policista musím dbát na to, abych co nejméně poškodil zdraví osoby proti, které zakročujeme. Náš úkol není pachatele zlikvidovat, ale spíše zpacifikovat a celou situaci uklidnit. Zkrátka, aby byl náš úkon co nejšetrnější.

Čistě hypoteticky, kdyby vás někdo napadl na ulici, použil byste údery či chvaty z MMA?

Nikdy jsem se ještě nedostal do situace, kdybych musel používat techniky z MMA. Tím, ale neříkám, že bych se v mládí na ulici nikdy nepopral. Mohu k tomu prohlásit jediné: Ulice žádná pravidla nemá…

Proč se vám přezdívá Jubox?

Můj box je tak specifický, že se mu všichni zápasníci v mém okruhu smějí. Údery prý mám zvláštní. Díky tomu, že jsem dělal judo, tak mi začali říkat judobox. Vymyslel jsem prý novou boxerskou disciplínu (úsměv). No a z judoboxu vzešla přezdívka Jubox.

Pral jste se ve škole, patřil jste k těm živějším dětem?

Na základní škole jsem byl obyčejný kluk, žádný grázlík. Občas jsem se nějaké rvačky zúčastnil, ale spíše jednalo o klasické dětské pošťuchování. Když tak jsem měl zastírací manévr. Přihlásil jsem se do recitačního kroužku a učitelky mě braly jako toho nejhodnějšího a nejslušnějšího klučíka (směje se).

Znamená to, že básně jsou vaším koníčkem?

Tak maximálně s dcerkou Vařila myšička kašičku (chechtá se). Rozhodně se už neučím žádné básničky a s recitováním je také konec. Moje kariéra v tomto oboru skončila na prvním stupni základní školy.