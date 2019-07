„Když jsem letěl na hubu, štvalo mě, že nemám medaili. Vytočilo mě to, ale hlavně jsem si nechtěl nic zlomit, abych mohl nést vlajku,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost dvaatřicetiletý Bábek, který na Evropských hrách vybojoval zlato v pevném kilometru.

Oddechl jste si, že vlajku ponesete?

Ano. Bylo by hezké, kdybych vlajku nesl a měl další medaili na kru, ale byl jsem rád, že mám aspoň jednu.

Jak jste si užil ceremoniál?

Byla pro mě obrovská čest, že jsem dostal možnost nést vlajku. Šli jsme před vyprodaným stadionem, kde jsem neviděl volná místa, nechyběli Putin a Lukašenko (ruský prezident Vladimir Putin a běloruský prezident Alexandr Lukašenko – pozn. red.). Bylo hezké projít se s vlajkou při tak velké události, reprezentovat náš stát. Jsem patriot, takže mě hřálo u srdce, že jsem nesl vlajku před sebou a mával před vyprodaným stadionem. Jen mě mrzelo, že jako vlajkonoši jsme nešli s našimi týmy, reprezentace přišly až potom, kdy jsem vlajku už neměl.

Okoukával jste od ostatních, jak mávat?

Měli jsme instrukce, museli jsme tam být skoro dvě hodiny předtím. Nebylo to tak těžké.

Nabývá s odstupem času zlatá medaile z pevného kilometru na významu?

Vnímám ji jako velký úspěch. Evropské hry jsou jednou za čtyři roky a dráhová cyklistika na nich ještě nebyla. Zlaté medaile si vážím a hlavně času, který jsem zajel (1:00,606 – pozn. red.). Takový čas chci jezdit dál na závodech a znamenal by třeba medaile na mistrovství světa.

Ukazuje to, že jste na dobré cestě?

Pro mě jeto to skvělý signál, že se výkonnostně lepším, což jsme potvrdili v týmovém sprintu, kdy jsme jeli dobře a zajel jsem si nejlepší čas na třetí pozici. Pak se to potvrdilo v keirinu, kde jsem se probojoval do finále přes velice těžkou semifinálovou jízdu. Tam jsem si jel pro medaili, aspoň Peca (kouč Petr Klimeš – pozn. red.) tvrdí, že jsem si jel pro zlato, protože jsem nastupoval v momentě, kdy jsem měl ještě sto procent sil. Absolutně jsem se šetřil na tento nástup, že vystřelím dopředu, bohužel jsem vystřelil přes Španěla Peraltu. Byla to špatná shoda náhod, ale jsem rád i za to, že jsem byl ve finále a potvrdil jsem, že na to v téhle konkurenci mám.

O Španělsku teď nechcete slyšel ani v souvislosti s dovolenou, že?

(Smích) To je keirin. Naštvalo mě to v tu chvíli, ale díval jsem se ještě na video a nebyla to stoprocentně jen jeho chyba. Navíc se mi přišel omluvit po závodě. V keirinu se tohle stává, jsem z Japonska zvyklý.

Tam jste padal i na betonu, tenhle pád byl snesitelnější?

Dá se říct, že při tomto neštěstí jsem měl brutální štěstí, protože jsem neměl jedinou odřeninu, jen maličkatý škrábanec na zadku. Trošku jsem si otočil koleno, ale to je v pohodě. Na to, že jsem spadl v sedmdesátce, letěl jsem až k vrchu k bariéře a dolů, fakt neuvěřitelné.

Stihl jste na blížící se pád reagovat?

Dopadl jsem na Peraltu, takže jsem se svezl po něm a až pak po dráze.

Dá se na pády zvyknout?

Dřív jsem se jich bál. Teď se jdu do závodu porvat a samozřejmě pád může nastat. Jde o jednu z pravděpodobných variant, že se můžu rozsekat. Přijmeš to a jdeš do toho s tím, proto keirin přirovnávám k bitvě nebo válce. Máme dobré, že oproti válečníkům, kteří dřív bojovali, tam s velkou pravděpodobností zřejmě nezemřeme, takže se maximálně rozsekám, což je lehčí.

Na jaký pád nerad vzpomínáte?

Před rokem a půl na Šestidenních v Brémách se mi přetrhl řetěz při pevném startu, což bylo absolutně bez vyzvání. Spadl jsem tak blbě, že jsem si zlomil klíční kost a vyřadilo mě to na docela dlouho. To bylo nepříjemné. Do týmového sprintu ani nejdete s tím, že spadnete, to bylo absolutně nečekané a nedalo se s tím nic udělat. Když tam posíláš dva tisíce wattů a najednou se rozpojí článek na přenosu síly, energie pokračuje dál a už není kontrolovaná.

Přemýšlíte nad rizikem?

Jsem s ním ztotožněný. Vím, že může nastat. Když jezdíme za motorkou, probliknou mi hlavou různé věci, jak se soustředím, ale to k tomu patří. Vybral jsem si tenhle sport, dělám ho a musím přijmout, že pády k němu patří. Teď jsem měl fakt štěstí, že se mi nic nestalo.

Partnerka Magdalena byla vyděšená?

Asi trošku byla, ale hned jsem jí volal. Nebylo to stejné jako v Japonsku, když odletěla domů a já letěl na závody. Neměl jsem ani zprávu, jestli dorazila dobře, protože jsem mezitím povinně vrátil telefon. Druhý den jsem se rozsekal a věděl, že mě sleduje online. Nemohl jsem ji kontaktovat, že jsem v pořádku. Viděla jen, jak jsem se rozsekal a konec přenosu. Byl jsem úplně vynervovaný, že neví, takže se mi podařil přemluvit organizátory, aby zavolali zprostředkovaně. Tehdy to bylo horší, teď jsem jí zavolal hned, že jsem v pohodě. Pro ní by bylo nepříjemné, kdyby to viděla osobně, na dálku je to asi jednodušší.

Páté místo v olympijské disciplíně keirinu vás vybízí k přemýšlení o hrách v Tokiu?

Jasně, ale je potřeba říct, že místo vyjíždíme na stát. Člověk musí makat, ale tak to ve sportu je, jde o pravděpodobnostní záležitost. Makáš, aby to dopadlo, ale musíš vědět, že tam je možnost, kdy to nedopadne. Beru pozitivně, že jsou to dobré signály a předzvěst začátku druhé poloviny olympijské kvalifikace. Všechno je na dobré cestě.

Ve sprintu a keirinu drží Dukla Brno místa pro olympiádu v Tokiu…

Musím zaklepat na zuby. Kdybychom minimálně zopakovali sezonu, která nebyla až tak super, bude to dobré. Byl jsem sice dvakrát pátý na svěťáku, ale Evropa ani svět nevyšly. I tak je šance docela velká, aby to klaplo.

Bojujete o místo také uvnitř týmu, takže vaše výkony vás mohou do nominace nasměrovat.

Dávají mi určitou sebedůvěru. Člověk se nesmí nechat uchlácholit, usnout na vavřínech, musím makat dál. Rozhodně pomáhá na psychice, že to prostě jde.

Dukla Brno dělá dráhové cyklistice výraznou reklamu, pomůže to stavbě nového velodromu?

Ještě ta olympijská medaile… Jsme jediný tým z účastníků na světě, který nemá vlastní velodrom. Mají ho dokonce i Slovinci, kteří postavili nový, přestože nemají žádné závodníky na dráze. Pokud uděláme medaili na olympiádě, bude to malý zázrak. Už tyhle medaile jsou malý zázrak, ale pro sprint nebo týmový sprint je naprosto stěžejní mít velodrom. Máme ho slíbený, nejsou však na něj teď peníze. Město řeklo, že dá polovinu. Druhou polovinu slíbila současná vláda, která se kvůli politickým vztahům asi úplně nežene do toho investovat do Brna. Takže nám chybí polovina peněz, což je problém.

To je ještě čtyři sta milionů korun…

Vzhledem k tomu, že hokejisté budou stavět v areálu výstaviště, stávající velodrom zatím není potřeba bourat a tedy asi ani stavět nový, zvlášť když nám chybí přes čtyři sta milionů podle projektu. Velodrom je oceněný na osm set milionů, polovinu zaplatí město, bohužel nám druhá schází. Teď vidím nešťastně situaci, která ze začátku vypadala velice nadějně.

Přestáváte věřit, že se velodromu v Brně dočkáte?

Věřím, že se ho dočkám. Mám třeba v hlavě kompromisní řešení, ale nezáleží na mně, nejsem samozřejmě ten, kdo rozhoduje. Dal by se postavit velodrom, na kterém lze trénovat za úplně zlomkovou cenu té navržené. Byli bychom rádi za jakýkoli dřevěný dvě stě padesát metrů dlouhý krytý velodrom. V tom bych viděl řešení, jenže bohužel není na mě, abych rozhodl. Podle mě je lepší udělat velodrom za dvě stě milionů, který nebude tak hypermoderní, ale lepší než žádný a mít projekt za osm set milionů. Byť projekt je velice pěkný a bylo by skvělé mít takovou dráhu.