„Když někdo dělá něco dobře, proč ho měnit?“ táže se v rozhovoru pro Deník devětatřicetiletý brněnský rodák.

Co říkáte na odvolání Jiřího Berana?

S panem Beranem se známe dlouho a za dobu jeho fungování Olymp získal strašně moc medailí, získal pod sebe osobnosti, přišel třeba Adam Ondra. Nikdy neřekl, že nepomůže, že něco nejde, že to nedokáže, vždy ve všem vyhověl. O to větší šok pro mě byl, že dostal výpověď, že ho někdo ze dne na den vystřídá. Přijde mi to divné, cítím v tom politiku.

Není to nic proti novému šéfovi, ani nevím jeho jméno. Jen doufám, že jestli se změna odehraje a nepomůže petice, že nastoupí někdo ze sportovního sektoru, kdo tomu rozumí a není z vedení firmy. Tohle se jako firma vést nedá. Doufám, že přijde někdo, kdo má zkušenost, ale přál bych si, aby se pan Beran vrátil, pan Hamáček zrušil rozhodnutí a odvolal odvolání pana Berana.

Jaký máte vztah s odvolaným ředitelem?

Za posledních sedm let, co byl ve vedení, vše fungovalo, měl k nám lidský přístup, párkrát jsme se osobně setkali v Praze, kde jsem měl možnost s ním pohovořit mezi čtyřma očima, ještě než jsem se stal olympijským vítězem. Znám ho i z lidské stránky a jeho konce mi je líto. Po volbách může nový ministr zase dosadit někoho jiného, což pro fungování není dobré.

Nevím ani, kdo přijde, zda bude výběrové řízení, nebo někdo natvrdo dosazený, ale když přijde někdo z cizího prostředí, dlouho trvá, než se rozkouká. Může to třeba být super manažer, ale tohle nefunguje, jako když vedete firmu. Musí se vcítit do potřeb sportovců, atleti, střelci biatlonisté, každý potřebuje něco jiného. Beran tam byl nějakou dobu a věděl co a jak. Bojím se, aby to nebyl krok zpět.

Politici mají hroší kůži

Myslíte si, že jde jen o politiku?

Když si čtu informace, že to byla dlouhodobá akce plánovaná tři roky dopředu, pak myslím, že by o tom asi měl vědět pan Beran, který o tom však nevěděl. Odmítám, že to je dlouhodobě plánovaná akce, z mého pohledu to tak není. To je můj osobní názor, každý se s ním nemusí ztotožňovat a možná si tím názorem ublížím, ale takhle to cítím.

Náš klub SSKP Kometa Brno taky plánoval petici, ale Kristiina Mäki mi napsala e-mail, že ji organizuje, takže jsem souhlasil, že do toho taky půjdu. Rozšířili jsme to jako sportovci mezi sebou, jsme všichni za jedno, aby zůstal Beran. Jestli je to politické rozhodnutí, myslím, že přes to nejede vlak, někteří politici mají hroší kůži a změny nastanou.

Můžou to sportovci ovlivnit jinak než peticí?

Nejsme tu od toho, abychom dělali politiku, soustředíme se na sportovní výkony, ale komentovat to můžeme. Když bude nový šéf, nezbývá nám nic jiného, než sklopit krovky a fungovat dál pod novým vedením. Jestli to nastane, přeji novému šéfovi, aby se mu dařilo, byl zdatný a sport furt fungoval dál, jak byl nastavený.

Máte obavu, co teď s vámi bude?

Těžko odhadnout. Přál bych si, kdyby nový šéf, jestli ke změně ředitele Olympu dojde, nás osobně přijel navštívit a představil nám svoji vizi, kam nás může posunout dál, my bychom mu řekli náš pohled na věc. Střílení je specifické, ne každý se v něm vyzná, ale třeba to bude někdo ze střelecké rodiny. Jméno toho člověka neznám, každopádně by bylo dobré, kdyby nás navštívil v Brně, abychom si mohli sednout ke stolu a říct, co je dobré z našeho hlediska.

Raději byste ovšem zůstal beze změny na ředitelské pozici, že?Pro mě by to bylo asi lepší, pana Berana znám dlouho a z mého pohledu změna nebyla nutná. Když někdo dělá něco dobře, proč ho měnit? Na druhou stranu může přijít někdo, kdo by to dokázal dělat ještě líp, ale za pana Berana mluví výsledky Olympu.

V čem vám sportovcům pomáhá centrum Olymp?

Máme dva finanční toky: soustředění a podobné věci zajišťuje Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno, ale jsem od začátku zaměstnanec Olympu, který nám vytváří podmínky, nakupuje náboje, platí závody, kempy, je pro nás stěžejní a jsme na něm závislí. Máme skvělé podmínky pro sportování, Olymp má v Praze obrovské středisko, kde mají například atleti haly, sportovci tam nejen trénují, ale i spávají. Střelba je ovšem specifický sport, potřebujeme střelnici, takže se připravujeme individuálně pod klubem v Brně.