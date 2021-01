Stojí za ním očkování bývalé tenistky Dominiky Cibulkové a jejího manžela Michala. Ačkoliv i u našich sousedů platí pravidlo, že očkováni mají být přednostně zdravotníci a lidé z rizikových skupin, dostal pár vakcínu už v pátek.

Okamžitě se proti tomu na Slovensku strhla vlna nevole. „Mě to velmi překvapilo. Myslím si, že je to do jisté míry nehoráznost,“ okomentoval situaci například šestaosmdesátiletý herec Ivan Letko pro server Čas.sk. Cibulková se na sociálních sítích omlouvala, že celá věc vznikla vlastně nedopatřením, a nabídla, že pomůže v kampani na podporu očkování.

Kritika se na její bedra snesla jak od slovenských osobností z kulturního života, tak třeba i od premiéra Igora Matoviče či z ministerstva zdravotnictví.

A právě s tímto rezortem se jednatřicetiletá rodačka z Bratislavy dohodla na spolupráci. „Chci využít nabídku ministerstva zdravotnictví, abych jako dobrovolnice pomohla v první linii a v této věci jsem už ministerstvo kontaktovala,“ napsala na svůj instagramový profil spolu s omluvou, ale i obhajobou proti zprávám o jejím placení zdravotního pojištění, které podle svých slov platí od roku 2009 s výjimkou období, kdy měla bydliště hlášené v Dubaji.

Informaci o dohodě potvrzuje i ministerstvo. „Předběžně jsme se dohodli, že bude pomáhat při testování na onemocnění covid-19 přímo na jednom z odběrných míst v Bratislavě. Zapojí se do informační komunikační kampaně,“ upřesnila mluvčí ministerstva Zuzana Eliášová.

V Česku zájem je, sportovci chtějí i pomáhat

České sportovní prostředí se k očkování staví pozitivně s tím, že plně podporuje, aby byli přednostně očkování zdravotníci a rizikové skupiny obyvatel.

Důležitou informací pro sportovce je, že vakcinace nebude podmínkou účasti na olympijské hry, které byli kvůli pandemii koronaviru odloženy z minulého roku na ten letošní. Přesto je snaha, aby očkování podstoupilo co nejvíce sportovců.

„A to vzhledem k bezpečnému průběhu her i z úcty k japonským organizátorům. Navíc je patrné, že očkování ulehčí cestování. To je pro sportovce důležité, neboť je čekají kvalifikační soutěže a přípravné kempy v zahraničí,“ vysvětlil Český olympijský výbor ústy své tiskové mluvčí Barbory Žehanové s dodatkem, že k dispozici je stále 43 procent kvót pro olympijské hry.

„Někteří již projevili zájem nechat se očkovat před cestou na soustředění, to však zatím nebylo možné. ČOV chce být v očkování sportovců naprosto transparentní a je proto v přípravě strategie v úzkém kontaktu s Národní sportovní agenturou a Ministerstvem zdravotnictví,“ je patrný kladný postoj českých sportovců.

ČOV navíc přišel i s nabídkou, že by se někteří z nich mohli angažovat i v osvětové kampani k očkování. „Sportovci, kteří o vakcinaci mají zájem, by se zároveň mohli stát ambasadory očkování jako projevu ohledu k ostatním,“ stojí v tiskové zprávě.

Olympijské hry se mají uskutečnit od 23. července do 8. srpna. Na přelomu srpna a září pak je pak do Tokia naplánována i odložená paralympiáda.