Americká plavkyně svým nedávným vítězstvím na univerzitním šampionátu NCAA poštvala proti sobě téměř všechny závodnice. „Je to hrozně těžké, jít do závodu s vědomím, že nemůžete vyhrát,“ pronesla jedna z nich. Soupeřkám vadí i to, že Thomasová má stále mužské pohlavní orgány. „Je to nepříjemné, navíc ji stále přitahují ženy.“