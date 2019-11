Útok na důvěryhodnost sportu a urážka celosvětového sportovního hnutí. Tak hodnotí Mezinárodní olympijský výbor situaci, která vyplynula z vyšetřování manipulace s daty z moskevské antidopingové laboratoře (RUSADA).

Podpoří udělení nejpřísnějších možných trestů, které navrhuje Světová antidopingová agentura (WADA).

Doporučuje udělit Rusku čtyřletý trest zahrnující zákaz startu sportovců pod státní vlajkou či pořádání velkých sportovních akcí.

To by zahrnovalo neúčast na OH 2020 v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu. Rozhodnutí by mohlo padnout 9. prosince při zasedání výkonného výboru WADA v Paříži.

Ublížení a ponížení

Rusy to pochopitelně nadzvedává ze židle. Berou to jako ponížení ruského sportu i samotné velké země. Příkladem je vyjádření ministra zahraničí Sergeje Lavrova. „Existují lidé, kteří nás chtějí dostat pod tlak v každé oblasti, v níž se pohybujeme. A čím víc takových opatření vzniká, tím pro ně líp,“ prohlásil šéf diplomacie světové velmoci.

Nejen ublížení je cítit ze slov stalinistického vůdce komunistické strany Gennadije Zjuganova. Ten kuriózně naléhá, aby Rusko „pokračovalo v boji za příležitost dostat se do Tokia se svou vlajkou, hymnou a národními symboly“.

Poznamenal rovněž, že Spojené státy americké a země západní Evropy se vždy zasazovaly o ponížení Ruska. „Politika rusofobie a antisemitismu přijala formát schizofrenie. Ale to není nic nového. Pokud si vzpomínáte, USA bojkotovaly moskevské olympijské hry už v roce 1980. Pak měly připomínky k zimní olympiádě v Soči a dnes se jim nepozdává naše atletika,“ vykládal pětasedmdesátiletý aparátčík.

„Současné útoky mají idiotský charakter. My jsme však vítězným národem. Připravujeme se na 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a jsme pro účast ruských sportovců ve světových soutěžích,“ hlásal Zjuganov.

Přitom řadu poctivých ruských sportovců ostudná situace, která je vlastně pokračováním kauzy státem organizovaného systematického dopingu a táhne se už od ZOH 2014 v Soči, pořádně štve.

Hvězdná výškařka Maria Lasickeneová často kritizuje atletických svaz a celé sportovní prostředí ve své zemi. Podle trojnásobné mistryně světa by měli lidé odpovědní za doping opustit funkce. „Doufám, že najdou odvahu a konečně odstoupí,“ nechala se slyšet.

Skokanka má na mysli i konkrétní trenéry. „Jsou pevně přesvědčeni, že bez dopingu se nedá vyhrávat. Nová generace atletů ale musí vyrůstat s jinou filozofií. A tu sportovci přináší jeho kouč,“ prohlásila atletka, která na mezinárodních akcích startuje se statutem neutrální sportovkyně.

„A neuznávám nesmyslné řeči, že dopuje celý svět. My nemusíme zachraňovat celý svět. Mnohem víc musíme zachránit to, co ještě zbývá z ruského sportu. Smutné je, že už přišli někteří noví lidé, ale nic nezměnili. Spíš se některé věci posunuly k horšímu,“ kroutila hlavou nejlepší výškařka posledních let.

Narážela tak na případ, kdy odstoupil předseda atletického svazu Dmitrij Šljachtin. Se čtyřmi dalšími funkcionáři totiž padělal lékařský spis, aby výškař Danil Lysenko unikl trestu za neposkytnutí informace o místě pobytu. Nakonec vyšlo najevo, že potvrzení vystavila falešná klinika. „Naše atletika je v slepé uličce. Ztratili jsme čtyři roky a poctiví z nás nevědí, co bude zítra,“ obává se.

Ruská aféra se nedá k ničemu přirovnat

Dopingový problém v Rusku má hluboké kořeny v minulosti. „Na základě nálezů z moskevské laboratoře se vůbec nedivím, že přicházejí další nálezy a tresty. Když se to řekne obecně, tak jsou v Rusku ohledně zakázaných látek ve sportu hodně napřed,“ podotkl zástupce ředitele Antidopingového výboru ČR Tomáš Vávra.

V rámci spravedlivého řízení si dokáže představit, že by bylo Rusko plošně potrestáno. „Samozřejmě pro pořadatele jakýchkoli her či šampionátů by to byla těžká rána,“ pokračoval Vávra.

Rusové mají ve sportu velké osobnosti, obrovskou tradici, širokou fanouškovskou základnu a movité sponzory. „Na definitivní verdikt si musíme počkat. Dovolím si tvrdit, že kam paměť sahá, tak se ruská aféra nedá k ničemu přirovnat. Jedná se o fatální zjištění, která se neustále objevují,“ dodal Vávra.